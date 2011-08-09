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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۴۴

دستگیری مجدد فرد محکوم به حبس ابد در میناب

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان از دستگیری مجدد فردی سابقه‌دار و محکوم به حبس ابد که دادگاه به دلیل حمل هزار و 500 کیلوگرم مواد مخدر این حکم را برای وی صادر کرده بود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی آخوندی از دستگیری فردی که به جرم حمل یک تن و 512 کیلوگرم مواد مخدر به حبس ابد محکوم شده بود طی روز گذشته خبر داد.

وی در این رابطه اظهار داشت: ماموران پاسگاه توکهور شهرستان میناب ‌با انجام کارهای اطلاعاتی از حضور متهم فراری به‌نام "محمد ـ س " در بخش هشت‌بندی مطلع و با هماهنگی مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند.

آخوندی افزود: ماموران پس از حضور در محل با رعایت تمامی موازین شرعی و قانونی وارد مخفیگاه نامبرده شده و در یک اقدام ضربتی و غافلگیرانه وی را دستگیر و به پاسگاه انتقال دادند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان در ادامه بیان داشت: از متهم دستگیر شده سال گذشته توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یک تن و 512 کیلوگرم مواد مخدر کشف که با حکم قضایی شهرستان میناب به حبس ابد محکوم شده بود.

‌آخوندی تصریح کرد: قاچاقچی دستگیر شده در راستای بررسی بیشتر و اجرای عدالت به مراجع قضایی معرفی شده است.

کد مطلب 1379530

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