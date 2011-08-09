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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۲۶

از سوی فنی و حرفه ای/

دوره های آموزشی برای پناهندگان افغانی و عراقی در یزد برگزار می شود

دوره های آموزشی برای پناهندگان افغانی و عراقی در یزد برگزار می شود

یزد - خبرگزار مهر: برای نخستین بار در کشور دوره های آموزشی برای پناهندگان افغانی و عراقی از سوی فنی و حرفه ای استان یزد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو توافقات صورت گرفته بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و اداره کل اتباع خارجی وزارت کشور، برای اولین بار دوره ها ی آموزشی ویژه پناهندگان افغانی و عراقی که از اداره کل امور مهاجرین و اتباع خارجی استان یا دفاتر آن اداره کل در شهرستانها معرفی نامه رسمی دارند، برگزار خواهد شد.

این دوره ها تا پایان آذرماه سال جاری شامل جوشکاری E3 و جوشکاری E6 ویژه برادران پناهنده افغانی در شهرستان یزد، تعمیر اتومبیل سواری درجه دو و بنای سفتکار ویژه برادران پناهنده افغانی و عراقی در شهرستان یزد، تعمیر برق خودرو درجه دو ویژه برادران پناهنده افغانی و عراقی در شهرستان تفت است.

همچنین دوره آموزشی نازک دوز زنانه درجه دو در شهرستانهای یزد، میبد، اردکان، ویژه خواهران پناهنده افغانی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1379534

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