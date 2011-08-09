پروژه انتقال آب کشاورزی روستای شنازند قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر ظهر سه شنبه در مراسمی با حضور مسئولان استانی بهره برداری از طرح انتقال آب کشاورزی روستای شنازند آغاز شد.

این طرح شامل احداث کانال بتنی سایز 30*30 سانتی متر به طول 500 متر است که با اجرای آن میزان راندمان آبیاری کشاورزی افزایش یافته است.

ولی گودرزوند چگینی در مراسم افتتاح این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با اجرای این طرح بخش عمده ای از

مشکلات کمبود آب کشاورزی بهره برداران این روستا برطرف شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین میزان اعتبار هزینه شده برای طرح یاد شده را 200 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: این هزینه از محل اعتبارات حوادث غیرمترقبه سال 1389 استان تامین و پرداخت شده است.

چگینی استفاده بهینه از منابع آبی و بالا بردن راندمان آبیاری را از مهمترین اهداف اجرای طرح انتقال آب در روستاهای شهرستان قزوین ذکر کرد و گفت: با اجرای این طرح میزان راندمان آبیاری از40 درصد به 70 درصد افزایش یافته است.

وی یادآورشد: اجرای طرح انتقال آب در این بخش نقش مهمی در اشتغالزایی ساکنان این منطقه نیز داشته است.



روستای شنازند با داشتن 122 خانوار جمعیتی بالغ بر531 نفر را در خود جای داده است.