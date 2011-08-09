به گزارش خبرگزاری مهر، در این فراخوان آمده است: نظر به تاکید بیانیه پایانی نخستین اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام (خردادماه 1389) مبنی بر فراهم آوردن مقدمات ایجاد اتحادیه بین‌المللی ناشران جهان اسلام تا برگزاری اجلاس دوم، دبیرخانه اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام با مطالعات مستمر و بررسی‌های حقوقی و قانونی، پیش‌نویس اساسنامه تشکیل این اتحادیه را تهیه کرد تا در دومین اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام که مهرماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود، مورد بررسی و تصویب شرکت‌کنندگان قرار گیرد.

این فراخوان می‌افزاید: دبیرخانه اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام از همه ناشران مسلمان دنیا دعوت می‌کند تا نظرات خود را در خصوص این پیش‌نویس که به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی بر روی وب‌سایت اجلاس به نشانی www.iciwp.comقرار گرفته است، اعلام کنند تا پس از دریافت نظرات سازنده و راهشگا که می‌تواند این پیش‌نویس را تکمیل کند، نسبت به اصلاح پیش‌نویس و طرح آن در دومین اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام برای تصویب نهایی اقدامات مقتضی صورت گیرد.

در پیش‌نویس اساسنامه تهیه شده، اهداف، وظایف و کارکردها، چگونگی عضویت ناشران در این اتحادیه، ارکان اتحادیه و... مورد اشاره قرار گرفته است.

دومین اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام پاییز سالجاری در تهران برگزار می‌شود.