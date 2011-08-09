برترینهای چهارمین جشنواره مطبوعات چهارمحال و بختیاری اعلام شد

دبیرچهارمین جشنواره مطبوعات چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آثار ارسال شده به دبیرخانه چهارمین جشنواره مطبوعات استان از سطح کمی و کیفی خوبی برخوردار بودند، تصریح کرد: کسب رتبههای برتر در تمامی رشتهها و رقابت نزدیک آثار نشان از سطح بالای کمی و کیفی این آثار دارد.
اسدالله ترابی افزود: از بین مجموع 192 اثر ارسال شده به دبیرخانه، آثار برگزیده 29 خبرنگار در 11رشته نیز به عنوان آثار برتر معرفی شدند که به شرح زیر است:
در بخش سرمقاله و یادداشت مقام اول به صورت مشترک به سعید یوسفپور و حامدالدین افضلی، مقام دوم به صورت مشترک به علی یوسفپور و مهدی منصور بیدکانی و مقام سوم به صورت مشترک به طهمورث فتاحی و مجید برخورداریان تعلق گرفت.
در بخش مقاله نیز مهین سلیمانی مقام اول، میثم اعتدالپور مقام دوم و مهدی فتاحی و آسیه ارزانی توانستند به صورت مشترک مقام سوم را کسب کنند.
در بخش گزارش به ترتیب روشنک اشراقی، وحید رئیسی و فرهاد خادمی حائز مقامهای اول تا سوم شدند.
در بخش مقالات ویژه، ساجدالدین افضلی، قربانعلی نصیری و عباس یزدانی به ترتیب توانستند مقامهای اول تا سوم را کسب کنند.
در بخش مصاحبه، هیچ اثری نتوانست مقامی به خود اختصاص دهد با این وجود از تلاش علی شیرزاد طالقانکی در مصاحبه نشریه زردکوه با سجاد مرادی تقدیر شد.
در بخش خبر، هیچ اثری حائز رتبه نخست نشد اما زیبا سلیمانی توانست مقام دوم و راضیهالسادات افضلی و مرتضی مجیدیان نیز به صورت مشترک مقام سوم را بدست آورند.
در بخش تیتر، مطهرالسادات افضلی، مهرعلی رستمی اردلی مقامهای اول و دوم را کسب کردند و همایون مرتضیپور و مریم مهدیان به صورت مشترک سوم شدند.
در بخش عکس، بهروز قادری و سمیه خورشیدی بعنوان نفرات اول و دوم شناخته شدند در حالی که هیچ اثری حائز رتبه سوم نشد.
در بخش طنز، حمید یعقوبی مقام اول را کسب کرد در حالیکه هیچاثری حائز رتبههای دوم و سوم شناخته نشد و از علی درخشنده تقدیر به عمل آمد.
در بخش طراحی، گرافیک و صفحهآرایی نیز سمیه ابراهیمی، نجمه تقیان و امین بابادی به ترتیب اول تا سوم شدند.
در بخش جدول و سرگرمی نیز هیچ اثری حائز رتبه برتر نشد با این وجود اثر فاطمه برخورداریان شایسته تقدیر شناخته شد.
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