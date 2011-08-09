ماشین رفتگر خرم آبادی را زیر گرفت/ پاکبانی که به بازنشستگی نرسید!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته جاری خرم آباد شاهد مرگ پاکبانی بود که نزدیک به 25 سال با خیابانهای شهر خرم آباد عجین شده بود و مردم محله او را به اندازه هر روز کار و فعالیتش می شناختند.

تاسف بارتر از خبر مرگ رفتگر خرم آبادی قصه تلخ تصادف و فرار ماشین از محل حادثه بود تا به قول مردم محله ای که رفتگر شهرداری در آن جان داده بود این مرگ، مرگی مظلومانه نام بگیرد.

محمد رضا مولایی پاکبان زحمتکش شهرداری خرم آباد در حالی که مانند همیشه با زبان روزه در حال خدمتگزاری به شهر و مردم بود توسط یک خودرو زیر گرفته شد ولی راننده خاطی پس از برخورد با وی از صحنه حادثه گریخت و پیکر نیمه جان این پاکبان را در خیابان رها کرد.

شهردار خرم آباد که همراه معاونین و پرسنل شهرداری در مراسم تشییع و ختم این رفتگر خرم آبادی حضور یافته با تاسف می گوید که "مولایی" قرار بود همین روزها بازنشسته شود ولی گویا تقدیر چیز دیگری را رقم زده بود.

مراسم ختم این رفتگر خرم آبادی در زادگاهش شهر الشتر برگزار شد تا روایت تلخی باشد از 25 سال فعالیت در شغلی که بارها با آن برخورد داشته ایم و شاید به حساسیت و اهمیت آن هنوز به اندازه کافی نپرداخته ایم.

روابط عمومی شهرداری خرم آباد می گوید که "مولایی" مانند همیشه از ساعت 12 به محل کارش آمده و قرار بود تا شب با زبان روزه کارش را تمام کند و افطاری را در کنار خانواده اش باشد ولی ساعت 13 در حالیکه تنها یک ساعت از فعالیش گذشته بود صدای ترمزهای ماشین مردم خیابان دکتر زرین کوب را از وقوع تصادف آگاه کرد ولی متاسفانه رفتگر خرم آبادی دوام نیاورد تا مرگش در آخرین روزهای خدمت در شهرداری رقم بخورد.

از مسئولان شهرداری پیرامون وضعیت شغلی این رفتگر خرم آبادی می پرسیم و آنها تاکید می کنند که مرحوم "محمد رضا مولایی" نیروی رسمی شهرداری بوده و تمام حق و حقوق قانونی اش پرداخت خواهد شد؛ و این موضوع امیدوارمان می کند که حداقل خانواده این رفتگر زحمتکش که سالها با حقوق ناچیز پاکبانی امرار معاش کرده اند به قول معروف "آب باریکه" ای خواهند داشت تا زندگی شان را بگذرانند.