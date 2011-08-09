10 تصویر ؛ از پایان غم انگیز دلار تا زندانی پادشاه سعودی!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، گرسنگان سومالی، بحران بدهیهای آمریکا و تحولات بهار عربی بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ پایان غم انگیز دلار

روزنامه الحیات چاپ لندن امروز در کاریکاتوری به بحران بدهیهای آمریکا اشاره دارد که سبب بی اعتباری دلار در بازارهای مالی جهان شده است.

کمک به مردم قحطی زده سومالی!

روزنامه الاتحاد امارات امروز به جنگ داخلی در سومالی اشاره دارد که سبب شده بحران گرسنگی در این کشور به اوج برسد. البته برخی از کمک کنندگان به سومالی دقیقا نمی دانند مردم این کشور به چه چیزهایی نیاز دارند؟!

سوء هاضمه سریالی!

روزنامه العرب الیوم اردن امروز در کاریکاتوری به بی محتوا بودن سریالهای تلویزیونی شبکه های عربی در ماه رمضان اشاره دارد که باعث شده بینندگان دچار سوء هاضمه شوند.

ترازوی عدالت

روزنامه الوطن عمان امروز به سرنوشت شوم دیکتاتورهای عرب اشاره دارد که در نهایت از چنگال عدالت در امان نخواهند ماند.

زندانی پادشاه سعودی

روزنامه السفیر لبنان امروز با به تصویر کشیدن "عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان به زندانی بودن "خالد الجهنی" نویسنده عربستانی در زندانهای این کشور اشاره دارد و خواستار آزادی وی شده است.

جدال با قذافی!

روزنامه الوطن قطر امروز در کاریکاتوری به ادامه جدال ناتو با قذافی در لیبی اشاره دارد. بر این اساس، ناتو همچون یک کرکس انتظار مرگ قذافی را می کشد تا پس از آن طرحهای موردنظر خود را به اجرا در آورد.

کتابخانه رمضانی؛ مقایسه کتابهای اسلامی و آشپزی!

روزنامه الرایه قطر امروز به مقایسه خوانندگان کتابهای اسلامی و کتابهای آشپزی در ماه مبارک رمضان اشاره دارد که در اینجا کتابهای آشپزی گوی سبقت را ربوده اند.

آش عمو سام برای سوریه

پایگاه خبری الانتقاد امروز به طرح آمریکا برای آینده نظام سوریه توجه دارد که با فشار بر این کشور درصدد انجام تغییرات ریشه ای است.

گرسنگان قاره سیاه؛ بدون شرح

روزنامه الرایه قطر امروز به بحران گرسنگی در سومالی اشاره دارد که طی ماه رمضان نیز همچنان ادامه دارد.

رسیدن کمکها به سومالی؛ بدون شرح

الوطن عربستان