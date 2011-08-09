رسانه ها برای استفاده از محصولات داخلی با برند حلال اطلاع رسانی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن بناء رضوی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با مدیر کل صدا و سیمای استان با اشاره به اینکه هم اکنون حجم زیادی از نیاز داخلی از ژلاتین شبهه ناک خارجی تامین می شود، افزود: ژلاتین خارجی برای ارزان تمام شدن محصول نهایی از پوست و استخوان حیوان حرام گوشت تهیه می شود و رسانه ها باید برای استفاده از تولید این محصول داخلی اطلاع رسانی کنند.

وی با اشاره به فعالیت تنها کارخانه تولید ژلاتین حلال کشور تحت پوشش این سازمان در استان، گفت: ژلاتین یک محصول استراتژیک بوده و استفاده های گسترده ای در صنایع دارویی، خوراکی و صنعتی دارد، این کارخانه با ظرفیت تولید هزار و 200 تن در سال، پتانسیل بالایی در زمینه تولید با کیفیت و عرضه آن به داخل و خارج از کشور دارد.

وی به برخی فعالیت های سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و از مدیران و خبرنگاران صدا و سیما برای بازدید این امور دعوت کرد.

وی ضمن تقدیر از فعالیت این رسانه خبرنگاران را مصداق چشم بینای مردم در ارائه خدمات، فعالیتها و کاستیهای دستگاههای اجرایی خواند.

در این جلسه مدیر کل صداو سیمای خرسان رضوی نیز گفت: فعالیت های سازمان همیاری شهرداریهای استان تجلی گر بیانات مقام معظم رهبری در زمینه ورود مردم به صحنه اقتصاد بر پایه سیاست های اصل 44 قانون اساسی است.

حجت الاسلام علی نهاوندی ضمن تقدیر و تشکر از مجموعه کارهای انجام شده توسط این سازمان در مناطق مختلف استان حمایت همه جانبه صدا و سیما را از این فعالیتها اعلام کرد.

نهاوندی در این جلسه از خبرنگاران به عنوان پیشگامان عرصه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه یاد کرد.