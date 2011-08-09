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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۲۳

از سال 62/

42 هزار دانشجو از دانشگاه آزاد قائمشهر فارغ التحصیل شدند

42 هزار دانشجو از دانشگاه آزاد قائمشهر فارغ التحصیل شدند

قائمشهر - خبرگزاری مهر: معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر گفت: 42 هزار دانشجو از بدو تاسیس این واحد تاکنون در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدند.

ذبیح الله غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، تعداد دانش آموختگان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر را 41 هزار و 834 نفر و دانش آموختگان کارشناسی ارشد را هزار و 113 نفراعلام کرد.

وی از توانمندی بالای فارغ التحصیلان این واحد و اشتغال به کار آنان برای تدریس و عضویت در هیئت علمی برخی از دانشگاههای دولتی و دانشگاههای آزاد اسلامی خبر داد.

غلامی از حضور پررنگ فارغ التحصیلان این واحد در مسئولیت های مهم کشوری و راهیابی به مجلس شورای اسلامی ابراز خرسندی کرد.

وی دانشگاه آزاداسلامی را به لحاظ تولیدات علمی، پژوهشی جزء رتبه برتر موسسات آموزش عالی کشور اعلام کرد و افزود: هم اکنون سیاستهای دانشگاه آزاد اسلامی از توجه به  روند کمی رو به گسترش در جهت سیاستهای کیفی است.

غلامی گفت: بخشی از سرمایه گذاری هایی که در جهت پیشبرد اهداف کیفی دانشگاه آزاد اسلامی بوده می توان به ایجاد واحد های علوم و تحقیقات در سطح استانها، تجهیز آزمایشگاهها، کارگاهها و کتابخانه های تخصصی یاد کرد.

دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر، بزرگترین واحد دانشگاهی آزاد مازندران است.

کد مطلب 1379566

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