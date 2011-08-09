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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۵۲

معرفی تولیدکنندگان برتر در انتقال یافته های نوین کشاورزی موثر است

معرفی تولیدکنندگان برتر در انتقال یافته های نوین کشاورزی موثر است

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان قزوین گفت: شناسایی و معرفی تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی به عنوان گروه پیشرو و اثرگذار نقش مهمی در انتقال دانش و یافته های نوین به جامعه کشاورزی دارد.

علی درجانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این امر بهینه سازی روشهای نوین تولید را برای سایر شاغلان فراهم کرده و کاهش هزینه ها، بهبود کمی و کیفی محصولات را به همراه دارد.
 
وی افزود: ارتقاء بهره وری نیروی فعال بخش کشاورزی نیازمند افزایش و بهبود سطح دانش و مهارت حرفه ای شاغلین این بخش است که بطور عمده با بکارگیری رهیافتها و شیوه های نوین و تغییر در سطح دانش و مهارت جدید از کشاورز به کشاورز دیگر به عنوان شیوه ای موثر در اشاعه و انتقال دانش فنی تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی همواره مورد توجه سازمان جهاد کشاورزی است.
 
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه فرآیند شناسایی، انتخاب و معرفی تولید کنندگان برتر در بخش ترویج کشاورزی در زمینه تحریک علائق و ایجاد انگیزه میان سایر تولید کنندگان از جایگاه واهمیت ویژه ای برخوردار است، بیان کرد: مهمترین مولفه های انتخاب کشاورزان برتر ویژگیهای مهارتی وفنی آنان، پیشرو بودن در پذیرش ایده های نو، ارتباط با مراکز ترویجی وتحقیقی، ابتکار، خلاقیت و مقبولیت و ارتباط گسترده با سایر کشاورزان است.
کد مطلب 1379567

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