معرفی تولیدکنندگان برتر در انتقال یافته های نوین کشاورزی موثر است

علی درجانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این امر بهینه سازی روشهای نوین تولید را برای سایر شاغلان فراهم کرده و کاهش هزینه ها، بهبود کمی و کیفی محصولات را به همراه دارد.

وی افزود: ارتقاء بهره وری نیروی فعال بخش کشاورزی نیازمند افزایش و بهبود سطح دانش و مهارت حرفه ای شاغلین این بخش است که بطور عمده با بکارگیری رهیافتها و شیوه های نوین و تغییر در سطح دانش و مهارت جدید از کشاورز به کشاورز دیگر به عنوان شیوه ای موثر در اشاعه و انتقال دانش فنی تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی همواره مورد توجه سازمان جهاد کشاورزی است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه فرآیند شناسایی، انتخاب و معرفی تولید کنندگان برتر در بخش ترویج کشاورزی در زمینه تحریک علائق و ایجاد انگیزه میان سایر تولید کنندگان از جایگاه واهمیت ویژه ای برخوردار است، بیان کرد: مهمترین مولفه های انتخاب کشاورزان برتر ویژگیهای مهارتی وفنی آنان، پیشرو بودن در پذیرش ایده های نو، ارتباط با مراکز ترویجی وتحقیقی، ابتکار، خلاقیت و مقبولیت و ارتباط گسترده با سایر کشاورزان است.