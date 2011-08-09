وظیفه زنان انقلابی ایران صیانت از خود و بصیرت افزایی در جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالرضا رستگار در جمع بسیجیان جامعه زنان استان هرمزگان درخصوصیت هویت زنان درطول تاریخ بیان داشت: زن در تاریخ بشر چه در دوران قبل از تمدن و چه در دوران تمدن بشر مظلوم واقع شده است.

وی گفت: در یونان زنان را در ردیف حیوانات به حساب می آورند و مرد حق خرید و فروش داشت ودر دوران تمدن نیز به عنوان یک ابزار در ویترینهای انسانهای هوسباز جهت فروش کالا به کار می رفت.

حجت الاسلام رستگار در ادامه عنوان کرد: اسلام عزیز آمد و به زن مظلوم تاریخ، هویت بخشید و به او کرامت داد و او را مکمل مرد معرفی کرد.

وی گفت: اسلام به زن اجازه داد با رعایت عفاف در موفقیتهای اجتماعی حضور پیدا کند و نقش آفرین باشد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام سجاد(ع)هرمزگان تصریح کرد: قبل از انقلاب زنان بار دیگر با ابزارهای مدرن استعماری مورد بهره وری ناعادلانه و ظالمانه قرار گرفتند و مردان هوسران با همان انگیزه اما باشعارهای فریبنده شخصیت انسانی زن را لگدمال کردند.

وی یادآور شد: انقلاب اسلامی آمد و به زنها عزت داد، هویت دینی و اجتماعی و انسانی بخشید و حضرت امام(ره)به نیمی از جامعه که جامعه زنان باشد حیات اجتماعی دادو فرمود انقلاب ما مدیون زنان است و زنان ما نیز جانانه وبه عنوان شیر زنان عرصه های اجتماعی و سیاسی به ندای حضرت امام (ره)لبیک گفته و به کمک انقلاب آمدند.

حجت الاسلام رستگار گفت: دشمن که در هجمه های نیمه سخت و سخت شکست خورده با تمام تلاش در عرصه فرهنگی به جنگ انقلاب اسلامی آمده وامروز زنان در عرصه جنگ نرم باید هم از خود صیانت کنند و هم درجامعه بصیرت افزایی کنند.

وی عنوان کرد: زنان در انتخاب آینده بابصیرت افزایی نقش برجسته خود را به اثبات برسانند و در مسیر ولایت یعنی رهبر معظم انقلاب حرکت کنند.