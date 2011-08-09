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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۴۰

حسین عسگری:

داوری دیدارهای هفته دوم ایرادی نداشت/ روی مجیدی خطای پنالتی نشد

داوری دیدارهای هفته دوم ایرادی نداشت/ روی مجیدی خطای پنالتی نشد

نایب رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال تاکید کرد، قضاوت داوران در دیدارهای هفته دوم لیگ برتر بدون ایراد و مشکل بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عسگری، نایب رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در خصوص قضاوت داوران در هفته دوم لیگ برتر اظهار داشت: براساس گزارش ناظران داوری همه داوران قضاوت خوبی را انجام دادند و مشکل خاصی در هفته دوم لیگ دیده نشد.

وی که سایت فدراسیون فوتبال گفتگو می کرد با اشاره به بازی استقلال - داماش گیلان گفت: این بازی که نزدیک به 80 هزار تماشاگر داشت بسیار حساس بود و شرایط خاص بازی مطمئنا کار قضاوت را مشکل می کرد. با این وجود جهانبازی قضاوت خوبی انجام داد و به همراه تیم داوری از عهده قضاوت این بازی سخت برآمد.

وی درباره صحنه مشکوک پنالتی روی فرهاد مجیدی گفت: با آنالیز ویدئویی و گزارش ناظر داوری مشخص شد که روی فرهاد مجیدی هیچ خطایی انجام نشده و تصمیم داور درست بوده است.

عسگری در پایان درباره اعتراض استقلالی‌ها به وقت اضافه گرفته شده، گفت: در آغاز وقت اضافه مهدی رحمتی مصدوم شد و حدود یک دقیقه‌ای روی زمین بود. به همین دلیل داور در وقت اضافه یک دقیقه اضافه‌تر گرفت که کاملا درست بود.

هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با تداوم صدرنشینی سایپای البرز، سقوط آزاد پرسپولیس و ذوب آهن در جدول رده بندی و استحکام جایگاه کریم انصاری‌فرد در جدول گلزنان پیگیری شد.

کد مطلب 1379573

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