اطلاع رسانی شفاف "مهر" در آتش سوزی پلدختر/ خبرنگار مهر تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون رشیدی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان پلدختر از "محسن مهرابی" خبرنگار مهر در این شهرستان به خاطر انعکاس سریع و درست اخبار آتش سوزی این شهرستان قدردانی کرد.

در لوح تقدیر فرماندار پلدختر خطاب به خبرنگار مهر آمده است: با عنایت به اهتمام و سعی و تلاش حضرت عالی در امر خبر و خبر رسانی موضوع "آتش سوزی جنگل و مراتع شهرستان پلدختر" بدین وسیله مساعی جنابعالی را در خصوص اطلاع رسانی دقیق اخبار این حادثه ارج نهاده و مراتب تقدیر و تشکر خود را اعلام می دارم امید است در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) همواره در راستای وظایف خطیر خبر و خبر رسانی موفق و موید باشید.

بنابر این گزارش فرماندار پلدختر در این جلسه از وقوع این آتش سوزی اظهار تاسف کرد و گفت: از این که چنین آتش سوزی در چنین سطحی را در شهرستان شاهد بودیم واقعا متاثر هستیم.

رشیدی افزود: عاملین و مسببین آتش سوزی تا کنون مشخص نشده اند لذا از منابع طبیعی می خواهیم با رصد کردن مسائل و نیروی انتظامی برای پیدا کردن عامل یا عاملین و مسببین این آتش سوزی اقدام و آنان را شناسایی و دستگیر کنند تا از طریق دستگاه قضایی طبق قانون با آنها رفتار شود.

فرماندار پلدختر از همکاری و تلاش مدیریت بحران، مدیر عامل جمعیت هلال احمر لرستان، مدیران کل منابع طبیعی و محیط زیست استان لرستان ، فرماندار کوهدشت، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و شهرداری پلدختر و اصحاب رسانه در اطفاء آتش سوزی جنگل و مراتع شمال و جنوب پلدختر تقدیر کرد.