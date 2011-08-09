تامین آب توسط چاه تا شش سال دیگر جوابگو است

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله هاشمی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری با بیان اینکه در بین ارگانهای دولتی پذیرفتن مدیرت آب یکی از سخت ترین مدیریتهاست، اظهار داشت: خدمات رسانی به بخش آب و فاضلاب شهری به صورت محسوس دیده می شود.

وی با بیان اینکه توسعه شبکه توزیع آب در سال گذشته به 24 هزار و 862 متر مکعب رسیده ، افزود: 25 حلقه چاه در سال گذشته حفر شده است.

وی با اشاره به اینکه 98 درصد آب استان از طریق منابع آب زیر زمینی تامین می شود، بیان داشت: استفاده از آبهای زیر زمینی موجب می شود که محیط زیست و منابع طبیعی و .. دچار چالش شوند.

هاشمی با اشاره به اینکه حفر چاه برای خشکسالی یک راه حل موضعی است، اذعان داشت: روش استفاده حفر چاه تنها برای شش سال آینده جوابگو تامین آب استان است.

وی با اشاره اینکه این شرکت داری طرح های بلند مدت برای تامین آب شهرهای استان است، تصریح کرد: تصفیه خانه سامان پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته و استفاده آب چشمه باغ رستم 85 الی90 درصد پیشرفت و تامین آب ناغان 70 درصد پیشرفت داشته و تامین آب لردگان از چاه فلمن نیز پیشرفت قابل توجه ای داشته اند.

مدیرعامل سابق شرکت آب و فاضلاب شهری استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه در شهرستان بروجن با کمبود آب مواجه هستیم، بیان داشت: در این شهرستان تولید و توزیع آب برابر است و در سالهای آتی با توجه به این خشکسالیهای این شهرستان در تامین آب با مشکل مواجه خواهد شد.

حشمت الله هاشمی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری چهار محال و بختیاری تودیع و اصغری یزدانی طی حکمی از سوی مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب به مدت دو سال به عنوان مدیر عامل شرکت اب و فاضلاب شهری معرفی شد.