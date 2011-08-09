کلاهبرداری 500 میلیونی یکی از نمایندگی مجاز خودرو از مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن عطار در خصوص این خبر اظهار داشت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی به هویت ج-ر دارای نمایندگی مجاز یکی از شرکتهای خودروسازی است با دریافت مبالغ هنگفت به طرق مختلف از آنها کلاهبرداری کرده، اکیپی از کارآگاهان پلیس آگاهی تلاش خود را برای دستگیری متهم آغاز کردند. با توجه به اینکه متهم به دلیل شکایت تعدادی از شکات دستگیر و به مرجع قضایی معرفی و با قرار وثیقه آزاد شده بود بعد از آزادی از شهر زاهدان متواری شده است.

با توجه به مدارک و تحقیقات جدید و با اخذ دستور قضائی دفتر نمایندگی وی پلمپ و چندین دستگاه خودرو توقیف و تمامی حسابهای بانکی نامبرده مسدود شد. با انجام تحقیقات گسترده و با استفاده از منابع اطلاعاتی، محل سکونت متهم در مشهد شناسایی شد و با اخذ نیابت قضایی وی شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ عطار در ادامه اظهار داشت: در تحقیقات به عمل آمده از پرمنده کلاهبرداری نمشخص شد متهم با ارائه شماره حساب های افراد خانواده به مشتریان و عدم انعقاد قراردادهای قانونی در قبال اخذ وجوده از مردم کلاهبرداری کرده است.



وی تصریح کرد: تعداد78 نفر از شکات شناسایی شدند که مشخص شد متهم 560 میلیون تومان از مردم کلاهبرداری کرده است. همچنین مشخص شد او 300 میلیون تومان نیز به شرکت خودرو ساز بدهکار است.



