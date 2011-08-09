همایش بررسی معماری اسلامی در اردبیل برگزار می شود

ساسان ناطق در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هدف از برگزاری این برنامه نگاهی دوباره به بقعه شیخ صفی الدین، بررسی خطوط بکار رفته در معماری بنا و بررسی نقش و نگار و طرح های بکار رفته در این بنا است.

وی با بیان اینکه این گرده همایی به صورت کارگاه از بیست و سوم مرداد ماه به مدت دو روز برگزار می شود افزود: در این مراسم هنر معماری اسلامی در دو سرفصل «بررسی خطوط» و «بررسی نقش و نگار» با شرکت هنرمندان و دانشجویان معماری مورد نقد قرار می گیرد

سرپرست حوزه هنری استان اردبیل اضافه کرد: در جلسات نقد هنر معماری اسلامی استادان خسرو حیدری و موسی رجبی اصل حضور یافته و شرکت کنندگان با استفاده از مستندات (عکس، کتاب و فیلم) خطوط و مطالب نوشتاری در بنا و قسمت های مختلف بقعه شیخ صفی الدین را مورد بررسی قرار می دهند.

ناطق عنوان کرد: بررسی نقوش و طرح های بکار رفته در بقعه از نظر زیبایی و ساخت ظاهری دیگر مواردی است که حاضران در این گرده همایی آشنا می شوند.

وی احیاء و توسعه معماری اسلامی را مهمترین دستاورد این نوع برنامه ها دانست و افزود: در آینده نیز با نگاه وسعتری هنر معماری اسلامی برگرفته از مذهب شیعی در حوزه هنری استان مورد بررسی و نقد قرار خواهد گرفت.



