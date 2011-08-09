خسرو ناقد با «سیب و سرباز» در راه ایران

به گزارش خبرنگار مهر این کتاب «سیب و سرباز» مجموعه گزیده‌ای از اشعار شاعران معاصر اروپایی است که با ترجمه ناقدر در دست انتشار قرار گرفته است.

ناقد در این کتاب اشعاری کوتاه از شاعران معاصر اسپانیا، آلمان، کرواسی و برخی دیگر از کشورهای اروپایی که عمدتا از حیث موضوع به یکدیگر شبیه بوده‌اند گردآوری شده است.

اشعار این مجموعه تحت عنوان کلی «فراسوی وحشت» گردآوری شده است و ناقد پس از ترجمه آنها را برای انتشار در اختیار انتشارات مروارید قرار داده است.

خسرو ناقد، فرهنگ‌نگار، نویسنده و مترجم ایرانی ساکن آلمان است. آخرین اثر منتشر شده از ناقد در ایران کتاب ناکجا آباد و خشونت است که گفتارها و نوشتارهایی از کارل پوپر را شامل می‌شود که به انتخاب ناقد و رحمان افشاری از سوی نشر جهان کتاب روانه بازار شده است.

زندگی به‌رغم تاریخ، عاشقانه‌های عصر خشونت، شعر روزهای دلتنگی، مرگ را با تو سخنی نیست از دیگر آثار منتشر شده ناقد در ایران به شمار می‌رود.