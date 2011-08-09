خانه ورزشکاران شهرستان پیشوا افتتاح شد

مجید بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مرکز با حمایت ورزشکاران شهرستان پیشوا در تمام رشته های ورزشی آغاز به کار کرده است.

وی افزود: در این مؤسسه ورزشکارانی که عضو شده باشند، می توانند از کلیه امکانات از جمله ارائه خدمات رفاهی، توزیع کوپن ارزاق، بن کالا، کارت خرید اعتباری، اختصاص کارت هوشمند ورزش، ارائه خدمات بیمه ای بازنشستگی، حوادث، عمر، از کارافتادگی و مکمل درمانی، ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی، ارائه خدمات شغلی و ارائه خدمات مالی و اعتباری و همچنین با ثبت نام و عضویت در این مؤسسه از خدمات دیگر استفاد کنند.

مزایای استفاده از کارت هوشمند

مدیر و مؤسس خانه ورزشکاران بیان داشت: این مرکز از تمام توان و پتانسیلهای شهرستان استفاده می کند تا قطار تحول فرهنگی ورزشی را در شهرستان پیشوا با نگاهی خاص و حمایت همه جانبه اداره تربیت بدنی به حرکت در آورد.

سید معراج مسعودی به مزایای استفاده از کارت هوشمند ورزشی اشاره کرد و افزود: از این کارت می توان به عنوان کارت شناسایی، تردد و هویتی، استفاده از سامانه پرونده کاری، استفاده از سامانه کارت بیمه و پرونده پزشکی، کارت بانکی برای انجام امور بانکی، شتابی، شعبه ای، اینترنتی، پایانه های فروش و خود پردازها، استفاده از سامانه مدیریت سبد خرید خانوار، سامانه تخفیف ایماشاپ، تخفیف بین ۵تا ۳۵درصد در مراکز خرید و خدماتی و رفاهی در سراسر کشور بهره مند شوند.