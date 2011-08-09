کودتا علیه شورای نظامی تهدیدی علیه امنیت مصر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "صفوت حجازی" تاکید کرد: هر گونه تلاش ضد شورای نظامی حاکم خطری بزرگ برای امنیت کشور است.

وی افزود: کودتا علیه شورای نظامی ناپسند است، زیرا این شورا حامی مردم مصر بوده است در حالی که در لیبی، سوریه و یمن نظامیان در کنار رژیم قرار گرفته اند و تلاشهای انقلابیون را به شکست کشانده اند.

حجازی ملقب به شیخ الثائر تصریح کرد: برای مقابله با بحرانهای اقتصادی و تحقق خواسته های انقلاب باید به شورای نظامی فرصت کافی داده شود.

وی ضمن مخالفت با شورش مدنی مورد حمایت برخی گروههای سیاسی افزود: تظاهرات و تحصنها در صورتی که منافع ملی را به خطر نیندازد مشکلی ندارد شورای نظامی حاکم کوتاهی هایی داشته است است، اما اقتدار ارتش نباید شکسته شود، زیرا کشور را وارد آشوب می کند.