روایت پهلوان شاهنامه به قلم معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که با نام فرعی «سیمای پهلوان ایرانی در سرگذشت نامههای کهن» توسط نشر امرود منتشر شده، اثری تحقیقی است که در آن نگاهی دوباره و دیگرگونه به سرشت و سرنوشت اسفندیار پهلوان شاهنامه شده است.
مولف معتقد است که اسفندیار از ارجمندترین و خوشنامترین پهلوانان شاهنامه به شمار میآید. او پهلوانی است که هرچند زندگیاش سراسر با رنج و اندوه آمیخته است، اما یادآور برومندی، دلیری و دلاوری است. مرگ وی بر دستان رستم لکهای بر زندگی پور زال نشانده و فردوسی با همه دلبستگی که به رستم دارد به انگیزه این کشتار، زبان به نکوهش او گشوده است.
این کتاب دارای بخشهای مختلفی چون اسفندیار در متون کهن، رویینتنی اسفندیار، اسفندیار؛ قهرمان مردمی و پهلوان آیینی، اسفندیار در شاهنامه، آغاز جنگهای ایرانیان و تورانیان، آغاز هفتخوان اسفندیار، گشایش رویی دژ، نام در شاهنامه، اغاز نبرد و ... است.
محمدزاده برای نگارش این کتاب از آثار نویسندگانی چون ثعالبی نیشابوری، قدمعلی سرامی، آرتور کریستین سن، میرجلال الدین کزازی، حمدالله مستوفی، شاهرخ مسکوب، ذبیحالله صفا و ... به عنوان منبع بهره برده است.
از محمدجعفر محمدزاده تاکنون کتابهای «تکبیتیهای حافظ»، «در فراسوی زمان با امام علی(ع)»، «از منزل کفر تا به دین»، «روزهای انتخاب» و «گفتار حکیم» در فاصله سالهای 80 تاکنون منتشر شده است.
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