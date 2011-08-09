انتقاد رئیس جمهور از انتخاب سخنرانان مراسم/ هدیه احمدی نژاد به خبرنگاران

مراسم تقدیر از خبرنگاران با حضور رئیس جمهور حاوی حاشیه هایی چند بود که به قلم خبرنگار مهر اینچنین است:

* مراسم روز خبرنگار یک روز پس از تاریخ تقویمی آن علاوه بر حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور صولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور، حجت الاسلام میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور، حبیب کاشانی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس تهران و صالحی مرام معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری برگزار شد .

* این مراسم با مجری گری محمد حسین رنجبران خبرنگار سابق واحد مرکزی خبر در حوزه ریاست جمهوری برگزار شد . وی در خلال برگزاری مراسم به ذکر خاطره ای از سفر نخست محمود احمدی نژاد به شهر بم در سال 1384 پرداخت و گفت در آن سفر در ابتدای راه به سراغ رئیس جمهور رفته و خواستار مصاحبه با وی شدم که دکتر احمدی نژاد از پاسخ دادن خودداری و این موضوع مرا بسیار دلخور کرد. وی ادامه داد: در پایان سفر و پس از یک روز پرکار، رئیس جمهور برای اینکه دلخوری در من باقی نماند مرا فراخواند و گفت آن چیزی که در ابتدای سفر تحت عنوان هدف از سفر به بم می خواستید بپرسید دیدید.

* در مراسم امروز تقدیر از خبرنگاران تعدادی از آنها در سخنانی مطالبات خبرنگاران را با رئیس جمهور در میان گذاشتند. سید نظام موسوی مدیر عامل خبرگزاری فارس نیز تنها مدیری از عرصه خبر بود که به سخنرانی پرداخت. نکته قابل توجه اینکه رئیس جمهور پس از قرار گرفتن پشت تریبون به سخنرانان این مراسم اشاره کرد و گفت: این افراد نیز از جنس خود ما صحبت کردند بهتر بود کسانی را برای طرح مسائل خبرنگاران به پشت تریبون فرا می خواندید که در میدان کار هستند. این گفته رئیس جمهور با تشویق حضار مواجه شد.

* وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خلال سخنان خود تکیه کلام ایرانیان تحت عنوان "چه خبر؟" و یا "دیگه چه خبر؟" را دلیلی برای مهم بودن خبر برای ایرانیان عنوان کرد و گفت: این تکه کلام ایرانی نشان می دهد که مردم همواره پیگیر دریافت خبری تازه هستند.

* محمود احمدی نژاد نیز در ابتدای سخن خود در رابطه با هدیه روز خبرنگار گفت: از آقای صالحی مرام پرسیدم که چه چیزی را برای هدیه به خبرنگاران در نظر گرفته اید که ایشان پاسخ داد یک قرآن دیجیتال و یک نرم افزار حافظه دیجیتالی. وی ادامه داد: آن چیزی که از دست ما بر می آید این است که هر سال یک چنین مراسمی را بگیریم و به خبرنگاران هدیه ای به رسم یادبود تقدیم کنیم امسال نیز علاوه بر هدیه ای که سال گذشته به خبرنگاران اهدا شد این قرآن و حافظه دیجیتالی تقدیم خواهد شد. گفتنی است سال گذشته رئیس جمهور برای کمک هزینه سفر به مشهد مقدس مبلغ 3 میلیون ریال به خبرنگاران مجرد و 4 میلیون ریال به خبرنگاران متاهل هدیه داده بود.