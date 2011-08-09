سه فرماندار مازندران تودیع و معارفه می شوند

محمد مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تودیع ومعارفه فرمانداران شهرستان های ساری، نور و تنکابن خبر داد.

وی افزود: بنا بر پیشنهاد استاندار مازندران و با حکم وزیرکشور، سیدعباس حسینی نژاد ساروی به عنوان فرماندار شهرستان ساری، عبدالقدیر مشایخی به عنوان فرماندار شهرستان نور و سید ابراهیم هاشمی فرماندار ویژه شهرستان تنکابن شدند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران با اشاره به اینکه فرماندارجدید مرکز استان پیش از این مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک ساری بود، افزود: آخرین مسئولیت فرماندارجدید تنکابن معاون مدیرکل امنیتی وزارت کشور بوده و فرماندار جدید نور پیش از این فرماندهی سپاه نوشهر را برعهده داشته است.

محمدی افزود: مراسم تودیع پیشنمازی، سرپرست فرمانداری ساری و معارفه حسینی نژاد فردا چهارشنبه برگزار می شود.

وی اظهار داشت: تودیع و معارفه فرمانداران شهرستانهای نور و تنکابن، شنبه 22 مرداد ماه 90 در فرمانداری این شهرها برگزار می شود.

مازندران دارای 18 فرمانداری است.