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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۴۲

هفته جاری/

سه فرماندار مازندران تودیع و معارفه می شوند

سه فرماندار مازندران تودیع و معارفه می شوند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران گفت: فرمانداران شهرستان های ساری، نور و تنکابن طی روزهای آتی تودیع و معارفه می شوند.

محمد مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تودیع ومعارفه فرمانداران شهرستان های ساری، نور و تنکابن خبر داد.

وی افزود: بنا بر پیشنهاد استاندار مازندران و با حکم وزیرکشور، سیدعباس حسینی نژاد ساروی به عنوان فرماندار شهرستان ساری، عبدالقدیر مشایخی به عنوان فرماندار شهرستان نور و سید ابراهیم هاشمی فرماندار ویژه شهرستان تنکابن شدند.
 
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران با اشاره به اینکه فرماندارجدید مرکز استان پیش از این مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک ساری بود، افزود: آخرین مسئولیت فرماندارجدید تنکابن معاون مدیرکل امنیتی وزارت کشور بوده و فرماندار جدید نور پیش از این فرماندهی سپاه نوشهر را برعهده داشته است.
 
محمدی افزود: مراسم تودیع پیشنمازی، سرپرست فرمانداری ساری و معارفه حسینی نژاد فردا چهارشنبه برگزار می شود.
 
وی اظهار داشت: تودیع و معارفه فرمانداران شهرستانهای نور و تنکابن، شنبه 22 مرداد ماه 90 در فرمانداری این شهرها برگزار می شود.
 
مازندران دارای 18 فرمانداری است.
کد مطلب 1379595

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