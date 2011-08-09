برگزاری دوره ویژه "عاشقانه های ارغوانی" در البرز

اسماعیل آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کانون بانوان هنرمند استان البرز دوره ویژه نقاشیخط و نگارگری با عنوان "عاشقانه های ارغوانی" برگزار می کند.
وی ادامه داد: کانون بانوان هنرمند حوزه هنری البرز اولین دوره کارگاههای مهارت افزایی و خلق اثر نقاشیخط و نگارگری را به همراه برگزاری نمایشگاه آثار با موضوع پیامهای معنوی قیام عاشورا و اذکار و آیات قرآنی برگزار می کن.
معاون فرهنگی حوزه هنری استان البرز گفت: کارگاههای آموزشی نقاشیخط و نگارگری ویژه بانوان هنرمند بوده و با هدف حمایت از بانوان علاقمند در جهت مهارت افزایی و تولید آثار فاخر هنری با گرایشها و موضوعات ارزشی برگزار می شود.
بخش خلق اثر نیز در نظرگرفته شده است
این مسئول بیان کرد: در این دوره علاوه بر آموزشهای لازم، بخش خلق اثر نیز در نظرگرفته شده و آثار خلق شده در قالب نمایشگاههای ویژه ماه محرم و مناسبت های مذهبی جهت بازدید ارائه خواهد شد.
وی افزود: به این ترتیب، زمینه ورود آثار فاخر هنری و ارزشی به سطح جامعه و خانواده ها بیش از قبل فراهم می شود.
آجرلو اضافه کرد: این دوره شامل 20 جلسه کارگاهی مهارت افزایی و خلق اثر است ضمن اینکه مهلت ثبت نام نیز تا پایان مردادماه وشروع از دوره 12 شهریورماه سال جاری است.
معاون فرهنگی حوزه هنری استان البرز یادآور شد: علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن 4473011-0261 تماس حاصل بگیرند.
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