برگزاری دوره ویژه "عاشقانه های ارغوانی" در البرز

اسماعیل آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کانون بانوان هنرمند استان البرز دوره ویژه نقاشی‌خط و نگارگری با عنوان "عاشقانه های ارغوانی" برگزار می کند.

وی ادامه داد: کانون بانوان هنرمند حوزه هنری البرز اولین دوره کارگاههای مهارت افزایی و خلق اثر نقاشی‌خط و نگارگری را به همراه برگزاری نمایشگاه آثار با موضوع پیامهای معنوی قیام عاشورا و اذکار و آیات قرآنی برگزار می کن.

معاون فرهنگی حوزه هنری استان البرز گفت: کارگاههای آموزشی نقاشی‌خط و نگارگری ویژه بانوان هنرمند بوده و با هدف حمایت از بانوان علاقمند در جهت مهارت افزایی و تولید آثار فاخر هنری با گرایش‌ها و موضوعات ارزشی برگزار می شود.

بخش خلق اثر نیز در نظرگرفته شده است

این مسئول بیان کرد: در این دوره علاوه بر آموزشهای لازم، بخش خلق اثر نیز در نظرگرفته شده و آثار خلق شده در قالب نمایشگاه‌های ویژه ماه محرم و مناسبت های مذهبی جهت بازدید ارائه خواهد شد.

وی افزود: به این ترتیب، زمینه ورود آثار فاخر هنری و ارزشی به سطح جامعه و خانواده ها بیش از قبل فراهم می شود.

آجرلو اضافه کرد: این دوره شامل 20 جلسه کارگاهی مهارت افزایی و خلق اثر است ضمن اینکه مهلت ثبت نام نیز تا پایان مردادماه وشروع از دوره 12 شهریورماه سال جاری است.

معاون فرهنگی حوزه هنری استان البرز یادآور شد: علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن 4473011-0261 تماس حاصل بگیرند.