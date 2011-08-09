شرکت شهرکهای صنعتی و ثبت اسناد و املاک یزد تفاهمنامه همکاری امضا کردند

سید مسعود عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد و سازمان ثبت اسناد و املاک استان به منظور گسترش همکاری در بخشهای مختلف تفاهمنامه همکاری مشترک امضا کردند.

وی بیان داشت: این تفاهمنامه در راستای استقرار زیرساختار اطلاعات مکانی SDI و سامانه اطلاعات مکانی GIS به امضا رسیده است.

عظیمی عنوان کرد: کاهش هزینه های تهیه و تولید نقشه از دیگر اهداف انعقاد این تفاهمنامه بوده است.

وی افزود: بر اساس این تفاهمنامه طرفین متعهد شدند نسبت به تأمین نیازهای اطلاعاتی مرتبط با هر دستگاه و به روز آوری آن بر اساس ضوابط اقدام کنند.