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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۰۸

سردار کشوری:

خبرنگاران در ارتقا امنیت جامعه نقش موثری دارند

خبرنگاران در ارتقا امنیت جامعه نقش موثری دارند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: خبرنگاران در ارتقا امنیت و ایجاد احساس امنیت در جامعه نقش موثری دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کریم کشوری بعداز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با پاسداشت روز خبرنگار اظهار داشت: خبرنگاران چشم وگوش جامعه هستند لذا نیروی انتظامی می تواند با کمک این قشر زحمتکش و آگاه خدمات بهتری به مردم ارائه کند.

وی در ادامه با اشاره به تهاجم گسترده فرهنگی دشمنان علیه کشورمان گفت: در حال حاضر دشمنان نظام با به راه انداختن جنگ نرم گسترده علیه ما در تلاشند تا اهداف شومشان را در کشور پیاده سازند لذا خبرنگاران با نقشی که در زمینه آگاه سازی مردم دارند سربازان خط مقدم این جنگ نرم هستند.

کشوری با بیان اینکه نیروی انتظامی به خاطر تنوع و گستردگی حوزه فعالیت خود به کمک خبرنگاران نیاز دارد، گفت: جلب مشارکت مردم در همکاری با نیروی انتظامی، یکی از خدمات ارزنده رسانه ها است لذا همکاری خبرنگاران باعث ارتقا امنیت عمومی و خدمات رسانی بهتر پلیس به مردم خواهد شد.

کد مطلب 1379601

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