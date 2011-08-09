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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۰۲

باقرپور خبرداد:

استانداری کهگیلویه و بویراحمد گواهینامه ایزو 9001 دریافت کرد

استانداری کهگیلویه و بویراحمد گواهینامه ایزو 9001 دریافت کرد

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از اخذ گواهینامه توسعه مدیریت و منابع انسانی ایزو 9001 توسط این استانداری خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد باقرپور بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: استانداری کهگیلویه و بویراحمد بعد از تهران و قزوین سومین استانداری کشور است که موفق به دریافت گواهینامه استاندارد ایزو 9001 از شرکت صادر کننده گواهینامه های بین المللی شده است.

وی بیان کرد: با بررسیهای انجام شده از فرایند مدیریتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد و تغییر رویکرد آن از فرآیند گرایی به وظیفه گرایی این استانداری موفق به دریافت این گواهینامه شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع  انسانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: مجموعه عواملی همچون ت‍ح‍ول‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ‌اد‌ار‌ی‌ ‌اس‍ت‍‍ان‍د‌ار‌ی‌، ت‍ک‍ری‍م‌ و ‌اف‍ز‌ای‍ش‌ رض‍‍ای‍تمندی‌ ‌ارب‍‍اب‌ رج‍و‌ع‌، پ‍‍اس‍خ‍گ‍وی‍‍ی‌ ب‍ه‌ درخواستها و م‍ط‍ال‍ب‍‍ات‌ م‍ردم‌، م‍ش‍‍ارک‍ت‌ ‌ه‍م‍گ‍‍ان‍‍ی‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گیری و تصمیم س‍‍از‌ی‌ و ب‍‍ه‍ب‍ود رون‍د ک‍‍ار‌ه‍‍ا از علل‌ دری‍‍اف‍ت‌ ‌ای‍ن‌ گ‍و‌ا‌ه‍‍ی‌ ن‍‍ام‍ه‌ بوده است.

وی اظهار داشت: ‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ ‌از ف‍ن‍‍اور‌ی‌ روز در زم‍ی‍ن‍ه‌ ب‍‍ه‍ب‍ود ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍ر‌آی‍ن‍د‌ه‍‍ا، م‍ر‌اق‍ب‍ت‌ و ن‍ظ‍ارت‌ م‍س‍ت‍م‍ر ب‍ر ف‍ر‌آی‍ن‍د‌ه‍‍ا‌ی‌ ج‍‍ار‌ی‌ ‌از دی‍گ‍ر ‌ع‍ل‍ل‌ دری‍‍اف‍ت‌ گ‍و‌ا‌ه‍‍ی‌ ن‍‍ام‍ه‌ ‌اس‍ت‍ق‍ر‌ار س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ در ‌اس‍ت‍‍ان‍د‌ار‌ی‌ کهگیلویه و بویراحمد است.‌

باقرپور عنوان کرد:‌ اس‍ت‍ق‍ر‌ار ‌ای‍ن‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ه‌ ‌ال‍زام‍‍ات‍‍ی‌ ر‌ا ب‍ر‌ا‌ی‌ ی‍ک‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ م‍ش‍خ‍ص‌ م‍‍ی‌ ک‍ن‍د در ‌ا‌ع‍م‍‍ال‌ م‍دی‍ری‍ت‌ زم‍‍ان‌ و ‌ال‍گ‍و ق‍ر‌ار گ‍رف‍ت‍ن‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ س‍‍ای‍ر ‌اد‌ار‌ات‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور خ‍دم‍‍ات‌ رس‍‍ان‍‍ی‌ ‌ه‍ر چ‍ه‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر ب‍ه‌ ‌ارب‍‍اب‌ رج‍و‌ع‌ ب‍س‍ی‍‍ار م‍وث‍ر ‌اس‍ت‌.

کد مطلب 1379604

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