اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان گفت: به مناسبت سومین سالگرد سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به استان مستند هشت روز با خورشید توسط اداره تبلیغات اسلامی کردستان ساخته می شود .

حجت الاسلام مسعود صفی یاری به لزوم ماندگار کردن سفر مقام معظم رهبری که نقطه عطفی در تاریخ کردستان به شمار می رود اشاره کرد و اظهارداشت: در این مستند نگاه جامعی به ابعاد سفر مقام معظم رهبری به استان شده است .

راه اندازی 50 وبلاگ قرآنی در کردستان

در راستای ضرورت بهره گیری از فضای مجازی در ترویج فرهنگ قرآنی و در مرحله اول 50 وبلاگ قرآنی در استان کردستان به همت اداره کل تبلیغات اسلامی راه اندازی می شود و هر وبلاگ در اختیار یک موسسه فعال قرآنی قرار می گیرد .

این وبلاگ ها بخش های مختلفی از جمله بخش گزارش مناسبت ها، خدمات قرآنی، معرفی موسسه، پاسخ به سوالات و شبهات و معرفی سایت ها و وبلاگ های قرآنی را خواهد داشت .

بهره برداری از مجتمع فرهنگی نور سنندج

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان با بیان اینکه این مجتمع نور شهرستان سنندج در تاریخ 22 اردیبهشت سال 91 و دو ماه پیش از موعد مقرر افتتاح خواهد شد، اظهارداشت: با اقدامات انجام شده و تدابیر به عمل آمده مقرر شد مجتمع فرهنگی نور سنندج همزمان با سومین سالگرد سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به استان کردستان افتتاح شود.

حجت الاسلام صفی یاری گفت: مجتمع فرهنگی نور سنندج با زیربنای چهار هزار و 300 متر مربع و چهار طبقه با بخش های مختلف از پروژه های سفر مقام معظم رهبری در استان کردستان است .

احداث مجتمع فرهنگی نور در قروه

با هماهنگی ها و اقدامات انجام شده مردم متدین قروه از این به بعد می توانند از امکانات و ظرفیت های مجتمع فرهنگی نور استفاده کنند .

مجتمع فرهنگی نور قروه با زیربنای 930 متر مربع در شهرستان قروه احداث خواهد شد.