اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان گفت: به مناسبت سومین سالگرد سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به استان مستند هشت روز با خورشید توسط اداره تبلیغات اسلامی کردستان ساخته می شود.
حجت الاسلام مسعود صفی یاری به لزوم ماندگار کردن سفر مقام معظم رهبری که نقطه عطفی در تاریخ کردستان به شمار می رود اشاره کرد و اظهارداشت: در این مستند نگاه جامعی به ابعاد سفر مقام معظم رهبری به استان شده است.
راه اندازی 50 وبلاگ قرآنی در کردستان
در راستای ضرورت بهره گیری از فضای مجازی در ترویج فرهنگ قرآنی و در مرحله اول 50 وبلاگ قرآنی در استان کردستان به همت اداره کل تبلیغات اسلامی راه اندازی می شود و هر وبلاگ در اختیار یک موسسه فعال قرآنی قرار می گیرد.
این وبلاگ ها بخش های مختلفی از جمله بخش گزارش مناسبت ها، خدمات قرآنی، معرفی موسسه، پاسخ به سوالات و شبهات و معرفی سایت ها و وبلاگ های قرآنی را خواهد داشت.
بهره برداری از مجتمع فرهنگی نور سنندج
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان با بیان اینکه این مجتمع نور شهرستان سنندج در تاریخ 22 اردیبهشت سال 91 و دو ماه پیش از موعد مقرر افتتاح خواهد شد، اظهارداشت: با اقدامات انجام شده و تدابیر به عمل آمده مقرر شد مجتمع فرهنگی نور سنندج همزمان با سومین سالگرد سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به استان کردستان افتتاح شود.
حجت الاسلام صفی یاری گفت: مجتمع فرهنگی نور سنندج با زیربنای چهار هزار و 300 متر مربع و چهار طبقه با بخش های مختلف از پروژه های سفر مقام معظم رهبری در استان کردستان است.
احداث مجتمع فرهنگی نور در قروه
با هماهنگی ها و اقدامات انجام شده مردم متدین قروه از این به بعد می توانند از امکانات و ظرفیت های مجتمع فرهنگی نور استفاده کنند.
مجتمع فرهنگی نور قروه با زیربنای 930 متر مربع در شهرستان قروه احداث خواهد شد.
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