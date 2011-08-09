به گزارش خبرگزاری مهر، در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در مصلای بزرگ امام خمینی (ره)، اندیشمندان و صاحبنظران حوزه‌های قرآن و رسانه، در محل غرفه این معاونت به بحث و تبادل نظر در این زمینه خواهند پرداخت.

«نشریات قرآنی در جهان» موضوع اولین نشست خواهد بود که ساعت 18 فردا چهارشنبه 19 مرداد با حضور حجت الاسلام محمدجواد ادبی و محمدرضا وصفی در محل غرفه «قرآن و رسانه» برگزار خواهد شد.

همچنین دومین نشست با موضوع «تاریخ مطبوعات دینی» روز جمعه 21 مرداد با حضور مهدی کاموس و محمود حکیمی برگزار خواهد شد.

نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران در حال برگزاری است و تا 4 شهریور پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود و بنا بر اعلام مجموعاً 10 نشست تخصصی با محوریت قرآن و رسانه در این دوره از نمایشگاه برگزار می‌شود.

آغاز همه این نشست‌ها ساعت 18 بوده و در محل غرفه «قرآن و رسانه» واقع در مصلای امام خمینی (ره)، سالن نهادها و موسسات، روبروی بخش حوزوی برگزار می‌شود.