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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۰۴

از فردا/

نشست‌های تخصصی قرآن و رسانه در نمایشگاه قرآن برگزار می‌شود

نشست‌های تخصصی قرآن و رسانه در نمایشگاه قرآن برگزار می‌شود

معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایشگاه بین‌المللی قرآن، نشست‌های تخصصی با موضوع قرآن و رسانه برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در مصلای بزرگ امام خمینی (ره)، اندیشمندان و صاحبنظران حوزه‌های قرآن و رسانه، در محل غرفه این معاونت به بحث و تبادل نظر در این زمینه خواهند پرداخت.

«نشریات قرآنی در جهان» موضوع اولین نشست خواهد بود که ساعت 18 فردا چهارشنبه 19 مرداد با حضور حجت الاسلام محمدجواد ادبی و محمدرضا وصفی در محل غرفه «قرآن و رسانه» برگزار خواهد شد.

همچنین دومین نشست با موضوع «تاریخ مطبوعات دینی» روز جمعه 21 مرداد با حضور مهدی کاموس و محمود حکیمی برگزار خواهد شد.

نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران در حال برگزاری است و تا 4 شهریور پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود و بنا بر اعلام مجموعاً 10 نشست تخصصی با محوریت قرآن و رسانه در این دوره از نمایشگاه برگزار می‌شود.

آغاز همه این نشست‌ها ساعت 18 بوده و در محل غرفه «قرآن و رسانه» واقع در مصلای امام خمینی (ره)، سالن نهادها و موسسات، روبروی بخش حوزوی برگزار می‌شود.

کد مطلب 1379607

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