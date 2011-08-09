73 میلیون ریال کمک از سوی مردم گیلان به نیازمندان سومالی جمع آوری شد

جمشید محمدی در گفتگوبا خبرنگار مهر افزود: در پی بروز فاجعه انسانی و خشکسالی بی سابقه درکشورآفریقایی سومالی و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) مبنی برکمک به مردم قحطی زده آن کشور جمعیت هلال احمر همگام با سراسر کشور با استقرار پایگاههای سیار در نماز وحدت آفرین جمعه 14 مرداد ماه جاری درسراسر شهرستان ها اقدام به جمع آوری کمک های مردم خیر و نیکوکار استان کرده است.

وی اظهارداشت: مردم نوعدوست و همیشه در صحنه استان گیلان نیز با مراجعه به پایگاههای هلال احمر مستقر در نمازجمعه و شعب هلال احمر73 میلیون و 109 هزار و 500 ریال از کمکهای نقدی خود را به مردم قحطی زده سومالی اهدا کردند.

مدیرعامل هلال احمر گیلان همچنین گفت: در اقدامی خودجوش و داوطلبانه کارکنان جمعیت هلال احمر شهرستان رودسر معادل حقوق یکروز مرداد ماه سال جاری خود را با واریز به شماره حساب 99999 بانک ملی برای کمک به مردم قحطی زده کشور آفریقایی سومالی اختصاص دادند.

وی ادامه داد: به مناسبت ماه مبارک رمضان 30 نفر از اعضای پایگاه داوطلبی جمعیت هلال احمر در شهرستان صومعه سرا با هدف ختم قرآن کریم در ماه ضیافت الهی، روزانه یک جزء از قرآن کریم را قرائت می کنند.

محمدی یادآورشد: نظیر چنین آئین مذهبی و معنوی در دیگر شعب هلال احمر استان گیلان نیز در حال برگزاری است.