ایران برای برقراری روابط رسمی سیاسی با مصر عجله ندارد

علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که به اتفاق اسماعیل کوثری نایب رئیس این کمیسیون که با هدف تسلیم دعوتنامه کنفرانس فلسطین در تهران به قاهره سفر کرده است، دوشنبه شب در ضیافت افطار مجتبی امانی حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر و درحضور تعدادی از شخصیت های سیاسی و متفکران مصری اظهار داشت: واقعیت این است که ما هم این دورانها را سپری کرده ایم، دوران ما از دوران امروز شما سخت تر بود. در کشور ما ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شصت هزار مستشار آمریکایی بر همه مقدرات ما حاکم بودند. نفت ما را به اسرائیل می دادند و سفیر رژیم صهیونیستی در تهران لکه ننگی بود که بر دامان ملت مسلمان ایران نشسته بود.

وی ادامه داد: ملت ایران بر اساس سنت شناخته شده الهی که "ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم" سرمایه گذاری عظیمی را انجام داد و با خون پاک جوانان خود نهال انقلاب اسلامی را آبیاری کرد و در دو جبهه داخلی و خارجی با رهبری امام خمینی (ره) جنگید، جنگی که به این ملت تحمیل شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ما همه مشکلات را و بویژه جنگ 8 ساله تحمیلی را تحمل کردیم، گفت: آمریکا و همپیمانانشان ما را سه دهه تحریم کردند ولی نتیجه این مصاف نابرابر این بود که ما امروز بفضل الهی استقلال سیاسی خود را بدست آورده ایم و علی رغم اراده امریکا بر دانش هسته ای صلح آمیز مسلط شده ایم و در کمال ناباوری قدرت های فضایی جهان امروز به فضا راه یافته ایم، ماهواره خود را ساخته ایم و با موشک ایرانی آن را به فضا پرتاب کرده ایم، در عرصه نانو تکنولوژی، از ردیف شصتم جهانی به ردیف چهاردهم صعود نموده ایم، و در عرصه سیاسی در برابر همه زورگویی های آمریکا در منطقه ایستاده ایم و اینها همه تجارب ارزشمندی است که در برابر انقلابیون مصر قرار دارد.

وی در ادامه افزود: ما شرایط امروز مصر را درک می کنیم و به همین علت هیچ تعجیلی برای برقراری روباط رسمی سیاسی نداریم ولی بر این اعتقادیم از زمانی که رژیم مبارک در مصر فروپاشید، بسیاری از منافع آمریکا از جمله عدم برقراری روابط جمهوری اسلامی ایران و مصر نیز فروپاشید و ما روابط میان دو ملت را عملا برقرار شده می دانیم و دیدارهای متقابل هیئت های متعدد ایرانی و مصری گواه بارز این مدعا است.

بروجردی گفت: امروز تجارب ارزشمند ملت بزرگ ایران در اختیار شما است. احساس ما امروز این است که در برابر آمریکا و هم پیمانانش در سه دهه گذشته ما برنده این مصاف نابرابر هستیم و ارگ به سه دهه گذشته برگردیم، یکبار دیگر همین راه را خواهیم پیمود، به امید روزهای گسترش همه جانبه روابط دو کشور بزرگ جمهوری اسلامی ایران و مصر.

در این جلسه یکی از شخصیت های برجسته مصری اظهار داشت: ما سربلندی ایران را سربلندی خود می دانیم و معتقدیم که جمهوری اسلامی ایران توان حل همه مشکلات را در منطقه دارد.

وی افزود: چون ایران متمسک به اهل بیت (ع) است که همانند کشتی نوح نجات بخشند، پایبندی ملت ایران به اهل بیت (ع) این توانمندی را برای نجات دیگران پیدا کرده است.

وی ادامه داد: ما در مصر انقلابی معتقدیم که هر چه سریعتر باید روابط دو کشور ارتقا یابد تا ملت ها از آن منتفع شوند.