تامین زیرساختهای اساسی در مناطق پر گردشگر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت:مجتمع های رفاهی بین راهی خاروانای شهرستان ورزقان به مساحت 110 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 700 میلیون ریال با امکانات اقامت و خدماتی مناسب در شهر خاروانا احداث شده است.



محمدی در خصوص مشخصات مجتمع رفاهی و خدماتی خاروانا گفت: این مجتمع با امکانات خدماتی سرویس بهداشتی، بوفه و نمازخانه به صورت مجزا برای خانم ها و آقایان در خدمت مسافران و گردشگران آن منطقه است .



وی با اشاره به لزوم توسعه امکانات رفاهی در آذربایجان شرقی تاکید کرد: با توجه به تعداد زیاد گردشگرانی که در طول سال و به خصوص در ایام تابستان به آذربایجان شرقی سفر می کنند، وجود تاسیسات و امکانات رفاهی و خدماتی در ورودی شهرها و بین راه ها یکی از زیر ساخت های اساسی به شمار می آید.



رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی افزود: ساخت این مجتمع به عنوان اقدام اساسی در تامین نیاز گردشگران، می تواند گامی مهم برای فراهم آوردن امکانات خدماتی در این شهر و دیگر شهرهای استان باشد.

وی یادآور شد: وجود چشم اندازهای بی بدیل طبیعی، آب و هوای مناسب و زمینه ورزشهای کوهستانی و زمستانی ، شهرستان ورزقان و شهرهای آن را دارای پتانسیل های بالایی برای توسعه طبیعت گردی و جذب گردشگر کرده است.

