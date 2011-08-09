رضا سورای در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، آموزش در عرصه مطبوعات و رسانه را امری مهم عنوان کرد و افزود: متأسفانه در چند سال اخیر موضوع آموزش در سطح استان مغفول واقع شده بود و مسئولان فرهنگی توجهی به این موضوع نمیکردند که امید است از این پس توجه بیشتری به این مقوله صورت گیرد.
وی به اخذ مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفهای جهت راهاندازی اولین آموزشگاه تکنولوژی فرهنگی کشور در زنجان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر پیگیریهای لازم در خصوص ایجاد نمایندگی دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها صورت گرفت تا بدین ترتیب زمینه آموزش خبرنگاران نه فقط در سطح استان بلکه در سطح منطقه شمالغرب فراهم شود.
وی با بیان اینکه آموزش روزنامهنگاری، خبرنگاری و 21 رشته تخصصی مرتبط با این حوزه در آموزشگاه روزنامهنگاری و گرافیک مطبوعاتی مردمنو صورت خواهد گرفت، اظهار کرد: این آموزشها در قالب دورههای مختلف اعم از کارگاهی، کوتاهمدت و بلندمدت 18 ماهه ارائه میشود و میتواند قدم مؤثری در جهت ارتقاء توانمندیهای قشر فعال در عرصه مطبوعات و خبرگزاریها باشد.
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