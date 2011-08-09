کارخانه تولید ظروف یک بار مصرف بهداشتی در اشتهارد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه شنبه شرکت تولید ظروف یکبار مصرف بهداشتی "امیر پلاستیک آسیا" با ظرفیت اشتغال 84 نفر و با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 100 میلیون تومان با حضور استاندار البرز و جمعی از مسئولان استانی و محلی در شهرک صنعتی اشتهارد کرج به بهره برداری رسید.

ظروف یک بار مصرف تولید این کارخانه به صورت دولایه و مقاوم در برابر سرطان و به منظور استفاده در صنایع غذایی طراحی شده است.

این کارخانه در مساحتی بالغ بر سه هزار و 600 مترمربع و زیربنای دوهزار و 160 مترمربع با ایجاد اشتغال برای 84 نفر بصورت مستقیم و غیرمستقیم در شهرک صنعتی اشتهارد کرج به بهره برداری رسید.

برای بهره برداری از این کارخانه بخش خصوصی از محل بنگاههای زودبازده مبلغ 10 میلیارد ریال هزینه کرده است.

در مراسم افتتاح این کارخانه علاوه بر استاندار البرز، معاون برنامه ریزی و توسعه استانداری، مدیرکل صنایع و معادن البرز، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی البرز، فرماندار کرج و تنی چند از مسئولان محلی حضور داشتند.