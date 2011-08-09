زمین گلف به علت مشکلات مالی آماده بهره برداری نیست

داریوش رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گلف ورزشی نشاط آور برای تمام سنین است، اظهار داشت: ورزش گلف را میتوان یکی از بهترین ورزشهای حاضر دانست زیرا لازمه آن انجام حرکات بدنی مناسب وبه دور از هرگونه آسیبهایی است که در برخی ورزشها رخ می دهد.

رئیس هیئت گلف چهار محال و بختیاری قدم زدن در فضای آزاد و در میان چمن زار و در عین حال فضایی ساکت و تمیز آرامش و آسایش روحی و روانی را از امتیازات این ورزش دانست و عنوان کرد: گسترش فضای سبز و محیط زیست سالم نیز از اصلی ترین پیامد های توسعه ورزش گلف است.

رنجبر یادآور شد: زمین قبلی گلف در زمینهای مرغزار مجاورت فرودگاه شهرکرد قرار داشت و این زمین جهت تمرینات بازیکنان تیم استان بسیار مناسب بود ولی متأسفانه به دلایل متعددی مجبور به تعویض زمین شدیم.

وی عنوان کرد: هم اکنون زمینهای یادگار امام (ره)به مساحت هفت هکتار جهت بازی گلف در اختیار هیئت قرار دارد وجهت آماده سازی و تسطیح و چمن کاری نیاز مبرم به بودجه ای به مبلغ حداقل 70 میلیون ریال هستیم.

رئیس هیئت گلف چهار محال و بختیاری با بیان اینکه علاقه مندان این ورزش به علت آماده نبودن زمین نمی توانند در این رشته ورزشی فعالیت کنند، بیان داشت: روزانه شاهد استقبال گسترده جوانان و نوجوانان برای ثبت نام هستیم اما متاسفانه به علت آماده نبودن زمین علاقه مندان سرد شده و به دنبال ورزش دیگری می روند.

رنجبرعدم وجود اسپانسر مالی و کم لطفی دستگاهها و ارگانهای دولتی از مشکلات مهم این هیئت دانست و عنوان کرد: هیئت گلف استان نیاز به پشتیبانی مالی دارد.

وی ادامه داد: کمک سازمانها، شهرداری شهرکرد وادارات دولتی در جهت کمک به هیئت گلف این استان و راه اندازی این ورزش در این استان ضروری است.