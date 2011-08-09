اختصاص 59 میلیارد ریال برای بهسازی راههای روستایی مازندران

سید علی اسد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: درتوسعه روستایی، هدف بهبود وضع روستاییان بوده و برای رسیدن به این هدف باید توانایی روستاییان را در استفاده بهینه از منابع آب و زمین و سرمایه افزایش دهیم تا بتوانند با افزایش تولیدات کشاورزی و فروش مازاد محصولات، سطح زندگی خود را ارتقاء دهند.

وی افزود: ساخت، ترمیم و توسعه راههای روستایی به عنوان یک کار زیربنایی زمینه را برای دستیابی به اهداف بالا فراهم کرده و می تواند سبب بهبود بازاریابی محصولات کشاورزی و افزایش درآمد روستاییان شود.

مدیرکل راه و ترابری مازندران با اشاره به نگاه ویژه دولت و وزارت راه به بهسازی محورهای روستایی مازندران افزود: از محل اعتبارات مازاد درآمد ۵۹ میلیارد ریال اعتبار به این اداره کل ابلاغ که از این مقدار ۱۶۸ پروژه در قالب عملیات اجرایی آسفالت، زیرسازی، مرمت و لکه گیری، احداث ابنیه های فنی و شن ریزی با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد در حال اجرا است.

اسد گفت: هفت هزار و 766 کیلومتر از 10 هزار و 100 کیلومتر راههای موجود مازندران در روستاها است.





