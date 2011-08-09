دست اندرکاران تولید محصول کیفی گندم در البرز تجلیل شدند

علی اصغر منصورخاکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به همت معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی البرز، اولین همایش استانی تجلیل از دست اندکاران تولید محصول کیفی گندم این استان برگزار شد.

وی ادامه داد: این همایش با هدف معرفی موفقیتها و طرح چالشها، مشکلات فرارو و نقطه نظرات کارشناسانه توسط متخصصان مربوطه با حضور تمام عوامل استانی در کارخانه آرد سفید اکبری (شهرستان ساوجبلاغ) برگزار شد.

این مسئول عنوان کرد: تا قبل از اجرای طرح" هدفمند سازی یارانه ها" تلاش همکاران ما درسازمان این بود که گندم تولیدی برروی دست کشاورزباقی نماند و به هر نسبت سن زدگی با اغماض وچشم پوشی تحویل سیلوهاشود.

وی اضافه کرد: بدیهی ست که بعضا اینگونه محصول از کیفیت لازم برخوردار نبود.

منصورخاکی گفت: در انتهای مراسم تجلیل از دست اندرکاران تولید محصول کیفی گندم این استان از افراد مربوطه تجلیل به عمل آمد.

منتخبان گندم کار استان البرز تجلیل شدند

رئیس جهاد کشاورزی البرز بیان کرد: در بخش منتخبان گندم کاراستان از آقایان اسماعیل فلاح مقدم (شهرستان نظرآباد)، مهدی رحیمی (شهرستان کرج) وعبدالرضا نخبه زعیم (شهرستان ساوجبلاغ) تجلیل شد.

وی گفت: دربخش برنامه ریزی از آقایان فرهادی (استاندار)، فتوحی (رئیس سازمان حفظ نباتات کشور)، صیدایی (معاون برنامه ریزی استانداری)، بدری (مدیرکل دفترهماهنگی اموراقتصادی استانداری) و کابلی(مدیرکل دفتر محصولات اساسی وزارت جهادکشاورزی) تجلیل شد.

این مسئول اضافه کرد: همچنین در بخش برنامه ریزی از ریاست سازمان جهادکشاورزی البرز) و آقایان سیدآقایی(مدیر شرکت غله وبازرگانی البرز)، عامری(معاون بهبودتولیدات گیاهی جهادکشاورزی البرز) و زرگر(سرپرست اداره تعزیرات آردونان البرز) تجلیل شد.

منصورخاکی افزود: در همین بخش از مدیران جهادکشاورزی شهرستانهای کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد، آقایان ولیعهدی، تاج الدینی و اسدزاده نیز تجلیل شده است.

وی یادآور شد: تقدیر و تجلیل وِِیژه از آقای اکبری، مدیرعامل کارخانه "آردسفیداکبری"به پاس خرید بیش از شش هزار تن گندم کیفی از زارعان ساوجبلاغ وبرپایی این همایش در مجموعه منسجم و شکیل خود نیز صورت گرفته است.