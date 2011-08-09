گسترش روافزون اختلافات میان انقلابیون لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی در مطلبی با عنوان "افزایش اختلافات در شورای انتقالی لیبی" آورده است : تصمیم "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای ملی انتقالی لیبی برای انحلال کابینه "محمود جبریل" که لیبرالهای تبعیدی در آمریکا و اروپا همانند "محمود شمام"،"علی العیساوی"،"علی الترهونی" و همچنین جبریل را شامل می شود، حاوی پیام مهمی است.

این روزنامه می افزاید: این اقدام به سبب افزایش اختلافات میان گروههای اسلامی و لیبرالی در داخل شورای ملی انتقالی است که پس از ترور عبدالفتاح یونس به اوج خود رسیده است.

روزنامه فوق نوشت : پس از اینکه "سیف الاسلام" اعلام کرد که رایزنی هایی با "علی الصلابی" رهبر اسلام گرایان عضو شورای ملی موقت انجام داده است اختلافات بیشتر شد به ویژه که الصلابی این مذاکرات را مورد تایید قرار داد.

الصلابی تصریح کرد: توافقی در این مذاکرات به دست نیامده است و هدف سیف الاسلام، ایجاد شکاف در میان انقلابیون است.

این روزنامه در ادامه می افزاید: لیبرالهای شورای ملی انتقالی نقش زیادی در دخالت نظامی غرب به نفع انقلابیون و جلوگیری از فاجعه انسانی در بنغازی داشته اند، اما گروههای اسلامی هم وزنه بزرگی در شورای ملی موقت به شمار می روند.



گروههای اسلامی تمایل زیادی برای همکاری با مسئولان جدا شده از رژیم قذافی ندارند و در واقع اعتمادی میان آنها وجود ندارد و اسلام گرایان حتی خواستار محاکمه آنها به خاطر مشارکت در جنایات قذافی هستند.گروههای اسلامی تمایلی برای همکاری با ناتو ندارند و راه حلهای سیاسی به شرط کناره گیری قذافی را ترجیح می دهند.