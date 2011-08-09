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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۱۲

169 تشکل دینی در سنقروکلیایی فعالیت می کنند

169 تشکل دینی در سنقروکلیایی فعالیت می کنند

سنقروکلیایی - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی سنقروکلیایی از فعالیت فرهنگی و مذهبی 145 هیئت مذهبی، 21 کانون فرهنگی و سه انجمن اسلامی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محرمعلی چراغی در این رابطه اظهار داشت: تاکنون 145 هیئت مذهبی دارای کد شناسایی در این اداره ثبت شده است که دارای فعالیت هفتگی و برگزاری ادعیه های وارده هستند.

چراغی افزود: در این شهرستان 124 نفر مداح اهل بیت (ع) نیز سازماندهی و دارای پرونده هستند که سهم برادران 93 نفر و خواهران 31 نفر است که در آینده‌ نزدیک تحت آموزش قرار خواهند گرفت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سنقروکلیایی در ادامه تصریح کرد: مبلغین مقیم این شهرستان 44 نفر هستند که هفت نفر از آنها روحانی مستقر، شش نفرطرح هجرت، 20نفرمبلغات و از اساتید حوزه علمیه خواهران و مابقی از روحانیون شاغل در ادارات و ارگانهای شهرستان هستند که به فعالیت تبلیغی مشغولند.

کد مطلب 1379626

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