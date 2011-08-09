فیلم کوتاه "زمین فوتبال" به جشنواره فیلم کودک و نوجوان استرالیا راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه موفقیت های داخلی و بین المللی تولیدات حوزه هنری استان کردستان فیلم زمین فوتبال به چهاردهمین جشنواره بین المللی آبورن که از 28 شهریورتا دوم مهر ماه 90 در شهر آبورن کشور استرالیا برگزار می شود راه پیدا کرد.

به گفته رئیس حوزه هنری استان کردستان در این دوره از جشنواره 700 اثر از 52 کشور جهان به دبیرخانه ارسال شده بودند و فیلم زمین فوتبال از تولیدات حوزه هنری استان کردستان به عنوان یکی از پنج نماینده سینمای ایران به بخش پایانی جشنواره راه پیدا کرده است .

محمد شریف شریفی بیان کرد: فیلم زمین فوتبال با مدت زمان ۱۵ دقیقه، تلاش بچه هاى تیم فوتبال محله اى محروم را روایت مى کند که جاى مناسبى براى بازى ندارند و به دنبال جاى مناسبى براى بازى فوتبال مى گردند.

این فیلم پیش از این در بخش پایانى پنجمین جشنواره فیلم رویش، پنجمین جشنواره بین المللى پروین اعتصامى، دومین جشنواره فیلم هاى کردى سلیمانیه عراق، جشنواره کورتوسینیچى ایتالیا، جشنواره فیلم کوثر، جشنواره سینه پاسیبل اسپانیا، جشنواره اکس گراند آلمان، جشنواره فیلم کوتاه تهران و جشنواره رشد حضور یافته و جوایز متعددى از جمله جایزه اول بخش سال اصلاح الگوی مصرف رویش، جایزه اول بخش کودک فستیوال فیلمهای کردی سلیمانیه، جایزه اول جشنواره بلاک آلمان، جایزه نخست جشنواره آلامتو، بهترین فیلم بخش بین الملل بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان همدان را به خود اختصاص داده است.