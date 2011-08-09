وحدت مدرسین حوزه علمیه قم و روحانیت مبارز تهران شهدی بر کام ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه آمده است: در این عرصه، وحدت نیروهای دلسوز و ولایت مدار انقلاب بسیار حائز اهمیت است به ویژه وحدت نظر و عملکرد منسجم علما و روحانیت معظم می‌ تواند الهام بخش دیگر آحاد جامعه واقع و ثمرات و برکات فراوانی را به منصه ظهور رساند و در این میان چنانچه دو تشکل معظم و فاخر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه ارجمند روحانیت مبارز تهران که در طول دوران 32 ساله انقلاب اسلامی، به ویژه در سالهای پر التهاب و حساس آغازین انقلاب نقش ارزنده و بسیار مهمی ایفا کرده موجبات موفقیتهای ارزشمندی را برای نظام جمهوری اسلامی فراهم آورده است.

این بیانیه می افزاید: اینک نیز حضور پر صلابت این دو مجموعه ارجمند می‌ تواند شهد توفیق و ظفری دیگر را بر کام ملت مسلمان ایران بریزد و موجبات خرسندی رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت‌ الله‌ العظمی خامنه‌ ای را فراهم سازد و پر واضح است که وحدت سیاسی و عملکرد جامعتین که از سوی یاور صدیق معظم‌ له حضرت آیت‌الله مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری مطرح شده ضریب توفیق و موفقیت دلسوزان نظام و انقلاب را ارتقا خواهد بخشید و اطمینان و آرامش شکوهمندی را برای نیروهای ارزشی و ولایتمدار به ارمغان خواهد آورد.

در این بیانیه آمده است: ایران اسلامی در سال ‌جاری شاهد رویداد مهم و سرنوشت ساز دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی است، این در حالی است که دشمنیهای استکبار جهانی با انقلاب اسلامی به اوج خود رسیده است تا شاید به زعم جاهلانه خویش نور امید ملل مسلمان به ویژه مردم خاورمیانه که اکنون با الهام از ملت مسلمان ایران، بیداری اسلامی و قیامهای فراگیر خود را آغاز کرده‌اند به خاموشی گراید.

این بیانیه می افزاید: بی شک در این موفقیت خطیر و حساس، اتحاد آحاد جامعه اسلامی جدی‌ ترین و مؤثرترین دفاع در مقابل هجمه‌ های گوناگون است تا از رهگذر این اصل عزت ‌آفرین مانند همیشه نقشه‌ های دشمنان نقش برآب شود و داغ شکست ننگین دیگری را بر دل مستکبران عالم بنشاند.

در این بیانیه آمده است: از این رو اعلام می ‌داریم خبر اتخاذ رویه وحدت جامعتین در عرصه‌ های پیش روی انقلاب اسلامی موجی از خرسندی را در دل ما که به عنوان مرزداران جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی ایران اسلامی چشم امید به دوام توفیقات نظام اسلامی بسته‌ایم فراهم می‌آورد.

این بیانیه می افزاید: جامعه علما و روحانیت زاهدان حمایت همه جانبه خود را از این اقدام و مدیریت این پیر مجرب و عمود محکم و مستحکم نظام بر این روند، اعلام و تمام مساعی خویش را در تحقق و عملی شدن برنامه‌ ها و سیاست‌هایی که اتخاذ خواهد شد به کار خواهیم بست.