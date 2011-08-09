فارغ التحصیلی اولین دانشجوی دکترای حرفه ای دامپزشکی دانشگاه تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سمیرا نظری با دفاع از پایان نامه خود تحت عنوان "ارزیابی تغییرات و ارتباط سیستم آنتی­اکسیدانی آنزیمی و غیر آنزیمی سرم در اسب­های عرب مبتلا به پنومونی" با راهنمایی دکتر حسین طایفی نصرآبادی و محمد طلوعی از اعضای هئیت علمی دانشکده دامیزشکی این دانشگاه موفق به اتمام تحصیلات خود شد.



نظری در این پایان­ نامه به بررسی "استرس اکسیداتیو" که یکی از عوامل مهم بروز بسیاری از آسیب ها و بیماری­ها در انسان و حیوانات مختلف محسوب می­شود، پرداخته است.



این پدیده به علت عدم تعادل بین اکسیدان­ها و آنتی­اکسیدان­ها و به تبع آن تشدید تولید رادیکال های آزاد اکسیژن و نیتروژن و تخریب ساختار و عملکرد ماکرومولکول­هایی از قبیل DNA، پروتئین و لیپیدها در بدن رخ می دهد.



در این پایان نامه تاکید شده است که بسیاری از بیماری­ها از جمله بیماری های عفونی با روندهای استرس های اکسیداتیو ارتباط نزدیک دارند و با توجه به اهمیت آنتی­اکسیدان­ها در پیشگیری از پدیده استرس اکسیداتیو و به تبع آن در پیشگیری از بروز بیماری های ناشی از این پدیده باید مورد توجه قرار گیرد.



این تحقیق به ارزیابی کلی تغییرات سیستم آنتی­اکسیدانی آنزیمی و غیرآنزیمی سرم در اسب­های عرب مبتلا به پنومونی و بررسی ارتباط بین دو جزء سیستم آنتی اکسیدانی در این بیماری پرداخته است.



رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز در مراسم دفاع پایان نامه این دانشجو با ارایه گزارشی از تاریخچه تاسیس این دانشکده گفت: دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز در سال 67 در قالب آموزشکده پایه ریزی شد و در سال 84 با تبدیل آموزشکده به دانشکده مجوز پذیرش دانشجوی دکترای حرفه­ای را دریافت کرد.



رضا اسدپور افزود: این دانشکده در حال حاضر با چهار گروه عمده آموزشی و دارا بودن 40 نفر عضو هیات علمی متخصص مشغول تربیت 600نفردانشجو در سه مقطع دکترای حرفه ای، کارشناسی علوم ازمایشگاهی و کاردانی دامپزشکی است.