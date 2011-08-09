فارغ التحصیلی اولین دانشجوی دکترای حرفه ای دامپزشکی دانشگاه تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سمیرا نظری با دفاع از پایان نامه خود تحت عنوان "ارزیابی تغییرات و ارتباط سیستم آنتیاکسیدانی آنزیمی و غیر آنزیمی سرم در اسبهای عرب مبتلا به پنومونی" با راهنمایی دکتر حسین طایفی نصرآبادی و محمد طلوعی از اعضای هئیت علمی دانشکده دامیزشکی این دانشگاه موفق به اتمام تحصیلات خود شد.
نظری در این پایان نامه به بررسی "استرس اکسیداتیو" که یکی از عوامل مهم بروز بسیاری از آسیب ها و بیماریها در انسان و حیوانات مختلف محسوب میشود، پرداخته است.
این پدیده به علت عدم تعادل بین اکسیدانها و آنتیاکسیدانها و به تبع آن تشدید تولید رادیکال های آزاد اکسیژن و نیتروژن و تخریب ساختار و عملکرد ماکرومولکولهایی از قبیل DNA، پروتئین و لیپیدها در بدن رخ می دهد.
در این پایان نامه تاکید شده است که بسیاری از بیماریها از جمله بیماری های عفونی با روندهای استرس های اکسیداتیو ارتباط نزدیک دارند و با توجه به اهمیت آنتیاکسیدانها در پیشگیری از پدیده استرس اکسیداتیو و به تبع آن در پیشگیری از بروز بیماری های ناشی از این پدیده باید مورد توجه قرار گیرد.
این تحقیق به ارزیابی کلی تغییرات سیستم آنتیاکسیدانی آنزیمی و غیرآنزیمی سرم در اسبهای عرب مبتلا به پنومونی و بررسی ارتباط بین دو جزء سیستم آنتی اکسیدانی در این بیماری پرداخته است.
رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز در مراسم دفاع پایان نامه این دانشجو با ارایه گزارشی از تاریخچه تاسیس این دانشکده گفت: دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز در سال 67 در قالب آموزشکده پایه ریزی شد و در سال 84 با تبدیل آموزشکده به دانشکده مجوز پذیرش دانشجوی دکترای حرفهای را دریافت کرد.
رضا اسدپور افزود: این دانشکده در حال حاضر با چهار گروه عمده آموزشی و دارا بودن 40 نفر عضو هیات علمی متخصص مشغول تربیت 600نفردانشجو در سه مقطع دکترای حرفه ای، کارشناسی علوم ازمایشگاهی و کاردانی دامپزشکی است.
تبریز - خبرگزاری مهر: اولین دانشجوی دکترای حرفه ای رشته دامپزشکی دانشگاه تبریز با دفاع از پایان نامه خود فارغ التحصیل شد.
به گزارش خبرنگار مهر، سمیرا نظری با دفاع از پایان نامه خود تحت عنوان "ارزیابی تغییرات و ارتباط سیستم آنتیاکسیدانی آنزیمی و غیر آنزیمی سرم در اسبهای عرب مبتلا به پنومونی" با راهنمایی دکتر حسین طایفی نصرآبادی و محمد طلوعی از اعضای هئیت علمی دانشکده دامیزشکی این دانشگاه موفق به اتمام تحصیلات خود شد.
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