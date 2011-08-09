  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۲۰

در نشست خبری مطرح شد:

هزینه 20 میلیاردی برای فصل جاری راه‌آهن/ مالکان می‌خواهند ناشناس باشند

هزینه 20 میلیاردی برای فصل جاری راه‌آهن/ مالکان می‌خواهند ناشناس باشند

مدیرعامل باشگاه راه آهن از هزینه 20 میلیاردی مالکان جدید این باشگاه در فصل جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن انصاریفرد در نشست خبری امروزش با خبرنگاران در خصوص مالکان جدید باشگاه راه آهن گفت: شرکت هلدینگ به نام "پنا" که از شرکت های مختلف اقتصادی تشکیل شده است، سهام باشگاه را خریده و مدیران این شرکت ها اعضای هیئت مدیره هستند. همچنین طبق تصمیم گیری انجام شده قرار است مسائل باشگاه از طریق مدیرعامل و سخنگو که بنده باشم اعلام شود.

وی ادامه داد: آنها از نظر مالی وضعیت بسیار خوبی دارند و علاوه بر فعالیتهای مناسب در بخش های اقتصادی در زمینه های فرهنگی و خیریه نیز فعالند. آنها در این مدت کارهای خیر زیادی در داخل و خارج از ایران انجام دادند که یک نمونه آنها ایجاد چادرهایی در اطراف حرم مطهر حضرت علی (ع) در آستانه لیالی قدر و روز شهادت ایشان و همچنین اقدامات بسیار خوب برای مرقد مطهر امام اول شیعیان بوده است.

مدیرعامل باشگاه راه آهن اضافه کرد: من به نوبه خود از جانب تمام اهالی فوتبال از مالکان جدید باشگاه تشکر می کنم زیرا آنها ابتدا اسم باشگاه را حفظ، قدمت 74 ساله آن را پاس داشته و از مهمتر این تیم را به شهرستان ها منتقل نکرده اند قطعا هرکسی دیگری بود و چنین سرمایه گذاری می کرد قطعا نام تیم و محل فعالیتش را عوض می کرد.

وی اضافه کرد: آنها برای خرید امتیاز تیم، پرداخت بدهی و بستن تیم برای فصل جاری حدود 20 میلیارد تومان هزینه کردند. مطمئنا این هزینه ها درآمدی نخواهد داشت ولی اقدامات آنها در زمینه های فرهنگی و کمک به فوتبال است.

انصاریفرد در پایان گفت: مالکان جدید مخالف این هستند که در محیط های رسانه ای حاضر شوند زیرا آنها فقط دنبال عملی شدن برنامه ها هستند و به مسائل دیگر فکر نمی کنند.

کد مطلب 1379633

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها