به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن انصاریفرد در نشست خبری امروزش با خبرنگاران در خصوص مالکان جدید باشگاه راه آهن گفت: شرکت هلدینگ به نام "پنا" که از شرکت های مختلف اقتصادی تشکیل شده است، سهام باشگاه را خریده و مدیران این شرکت ها اعضای هیئت مدیره هستند. همچنین طبق تصمیم گیری انجام شده قرار است مسائل باشگاه از طریق مدیرعامل و سخنگو که بنده باشم اعلام شود.

وی ادامه داد: آنها از نظر مالی وضعیت بسیار خوبی دارند و علاوه بر فعالیتهای مناسب در بخش های اقتصادی در زمینه های فرهنگی و خیریه نیز فعالند. آنها در این مدت کارهای خیر زیادی در داخل و خارج از ایران انجام دادند که یک نمونه آنها ایجاد چادرهایی در اطراف حرم مطهر حضرت علی (ع) در آستانه لیالی قدر و روز شهادت ایشان و همچنین اقدامات بسیار خوب برای مرقد مطهر امام اول شیعیان بوده است.

مدیرعامل باشگاه راه آهن اضافه کرد: من به نوبه خود از جانب تمام اهالی فوتبال از مالکان جدید باشگاه تشکر می کنم زیرا آنها ابتدا اسم باشگاه را حفظ، قدمت 74 ساله آن را پاس داشته و از مهمتر این تیم را به شهرستان ها منتقل نکرده اند قطعا هرکسی دیگری بود و چنین سرمایه گذاری می کرد قطعا نام تیم و محل فعالیتش را عوض می کرد.

وی اضافه کرد: آنها برای خرید امتیاز تیم، پرداخت بدهی و بستن تیم برای فصل جاری حدود 20 میلیارد تومان هزینه کردند. مطمئنا این هزینه ها درآمدی نخواهد داشت ولی اقدامات آنها در زمینه های فرهنگی و کمک به فوتبال است.

انصاریفرد در پایان گفت: مالکان جدید مخالف این هستند که در محیط های رسانه ای حاضر شوند زیرا آنها فقط دنبال عملی شدن برنامه ها هستند و به مسائل دیگر فکر نمی کنند.