تکمیل شدن ظرفیت زندانها / پلیس خشونتها را در تاریخ انگلیس بی سابقه خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، اعتراضات جوانان خشمگین در شهرهای انگلیس شب گذشته نیز با شدت هر چه تمام تر ادامه یافته و به بازداشت دهها نفر دیگر از معترضان توسط پلیس انجامید.

یک سخنگوی اسکاتلندیارد با بی سابقه نامیدن خشونتهای شب گذشته در تاریخ انگلیس از زخمی شدن شدن دست کم 44 افسر پلیس در این درگیری ها خبر داد.



وی گفت : شب گذشته پلیس پایتخت بدترین شب خود را در سالهای اخیر تجربه کرده و شاهد صحنه های غیرقابل قبولی از غارت، آتش سوزی و تخریب بود.

به گفته وی، به دلیل خشونت ها و ناامنی ایجاد شده پلیس لندن 20 هزار و 899 تماس تلفنی برای امدادرسانی از سوی شهروندان دریافت کرده که 400 درصد بیش از تماسهای معمول در این شهر است.

مقامات دولتی اعلام کردند بازداشتگاههای پلیس در بخشهای مختلف لندن مملو از بازداشت شدگان بوده و به دلیل حساسیت به وجود آمده، نیروهای پلیس هر فرد مظنونی را به سرعت دستگیر می کنند. این در حالی است که پلیس لندن با وجود افزایش نیروهای خود به 3 هزار و 500 نفر در تلاش برای مقابله با ناآرامی ها ناکام بوده است.

گفتنی است خشونتهای اخیر لندن پس از کشته شدن یک جوان انگلیسی در روز شنبه گذشته در تاتنهام آغاز شد ودر پی آن مردم در اعتراض به این قتل مناطقی از این بخش را به آتش کشیدند تا پس از آن ناآرامیها به لندن، لیورپول و بیرمنگام سرایت کند.