هیدینک فوتبال ترکیه را تهدید به جدایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون فوتبال ترکیه بررسی های خود در خصوص فساد مالی در لیگ این کشور را آغاز کرده و به همین دلیل رقابت های لیگ این کشور با چند هفته تاخیر آغاز خواهد شد.

بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، در ماه ژوییه 30 تن از ارکان فوتبال ترکیه به دلیل فساد مالی در لیگ های دسته اول و دوم این کشور دستگیر و زندانی شدند. هیدینک که با تیم فوتبال کره جنوبی در جام جهانی 2002 به عنوان چهارمی دست پیدا کرده و نیز هدایت تیم های روسیه، چلسی و آیندهوون را بر عهده داشته گفته چنانچه این مسائل حقیقت داشته باشد به کار خود در ترکیه پایان خواهد داد.

هیدینک در گفتگو با روزنامه هلندی "دو فولکسکرانت" اظهار داشت: چنانچه متوجه این نادرستی ها شوم به کار خود پایان می دهم. فوتبال کارخانه ای بزرگ و زیباست که عده ای بسیاری از مردم را به کار می گمارد اما این بدین معنی نیست که اینگونه مسائل باید در آن روی بدهد. بلکه باید برعکس آن صورت پذیرد.