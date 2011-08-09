19پایگاه انتخاب رشته رایانه ای کنکور سراسری در کردستان دایر شد

خسرو ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال 19 پایگاه انتخاب رشته با هدف ثبت نام هدایت و مشاوره داوطلبان مجاز ورود به موسسات آموزش عالی از طریق ارائه خدمات مشاوره ای و انتخاب رشته رایانه ای در 10 شهرستان استان کردستان با عنوان مشاور 90 راه اندازی شده است.

وی بیان کرد: این پایگاه ها از روز دوشنبه 16 مرداد به مدت هفت روز و هر روز از ساعت هشت تا 18 آماده ارائه خدمات به دواطلبان مجاز به انتخاب رشته کنکور سراسری است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان اظهار داشت: دواطلبان متقاضی با پرداخت 30 هزار ریال بایت هزینه خدمات انتخاب رشته و مشاوره حضوری به حساب بانکی مراکز پیش دانشگاهی که پایگاه انتخاب رشته در آن مستقر شده است می توانند از خدمات مشاوره ای و انتخاب رشته رایانه ای این پایگاه ها استفاده کنند.

ساکی اعلام کرد: پایگاه انتخاب رشته رایانه ای آموزش و پرورش در شهرستانهای بانه، بیجار، دهگلان، دیواندره، سروآباد، سقز، قروه، کامیاران، مریوان و نواحی یک و دو سنندج راه اندازی شده است.

وی یادآور شد: به تعداد هر شهرستان دو پایگاه انتخاب رشته در سطح استان کردستان آماده مشاوره به دواطلبان مجاز کنکور سراسری است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان افزود: دواطلبان مجاز به انتخاب رشته مناطق آموزشی فاقد پایگاه انتخاب رشته از قبیل موچش، کلاترزان، سریش آباد، کرانی و زیویه می توانند از خدمات پایگاه های شهرستان های همجوار خود استفاده کنند.

ساکی در پایان اظهار داشت: حضور دواطلب به همراه تصویر کارنامه سازمان سنجش در هنگام مراجعه به پایگاه ها ضروری است.