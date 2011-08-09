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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۱۳

ویژه برنامه ولادت امام حسن مجتبی(ع) در حرم رضوی برگزار می‌شود

ویژه برنامه ولادت امام حسن مجتبی(ع) در حرم رضوی برگزار می‌شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات و مناسبت‌های آستان قدس رضوی از برگزاری ویژه برنامه ولادت امام حسن مجتبی(ع)، با عنوان "صلح امام حسن(ع) از نگاه تاریخ "در حرم رضوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمود روحانی‌نژاد اظهار کرد: ویژه برنامه شب میلاد امام حسن مجتبی(ع) ساعت 21 با حضور حجت‌الاسلام قرائتی در صحن جامع حرم رضوی برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: همچنین مراسم روز میلاد امام حسن مجتبی(ع) با سخنرانی حجت‌الاسلام دهشت و مداحی ذاکرین اهل بیت(ع) ساعت 11 و 30 دقیقه در رواق امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

روحانی‌نژاد یادآور شد: شرح و قرائت مناجات ابوحمزه ثمالی نیز از جمله برنامه‌های ویژه ماه رمضان است که هر شب ساعت 1 و 30 دقیقه بامداد توسط حجت‌الاسلام پناهیان در رواق امام خمینی(ره) انجام می شود.

کد مطلب 1379650

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