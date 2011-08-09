به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمود روحانینژاد اظهار کرد: ویژه برنامه شب میلاد امام حسن مجتبی(ع) ساعت 21 با حضور حجتالاسلام قرائتی در صحن جامع حرم رضوی برگزار میشود.
وی تصریح کرد: همچنین مراسم روز میلاد امام حسن مجتبی(ع) با سخنرانی حجتالاسلام دهشت و مداحی ذاکرین اهل بیت(ع) ساعت 11 و 30 دقیقه در رواق امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.
روحانینژاد یادآور شد: شرح و قرائت مناجات ابوحمزه ثمالی نیز از جمله برنامههای ویژه ماه رمضان است که هر شب ساعت 1 و 30 دقیقه بامداد توسط حجتالاسلام پناهیان در رواق امام خمینی(ره) انجام می شود.
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