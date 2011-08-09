به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر حسینیپور از آماده چاپ بودن کتاب خاطراتش خبر داد و گفت: این کتاب 800 صفحه از خاطراتم در دورانی است که یک بسیجی 16 ساله و نیروی اطلاعات عملیات تیپ 48 فتح بودم. در آن زمان با پایی مجروح به اسارت نیروهای عراقی در آمدم و نهایتا پس از 20 روز به دلیل عفونت، پایم را در بیمارستان بغداد قطع کردند.
وی ادامه داد: من از یک جمع 88 نفره در جاده خندق جزیره مجنون باز ماندم، 88 نفر از بهترین دوستانم در آن جاده پس از مقاومت جانانه در برابر دشمن به شهادت رسیدند و تنها من زنده ماندم و 3 شبانه روز را در بین جنازههای شهدا در آن جاده به سر بردم. کتاب «یادداشت های روزانه» یادداشتهایی است که طی حدود 200 روز از 808 روز اسارتم نوشتهام.
حسینیپور گفت: در دوران اسارتم، نکات مهم و قابل تعریف را روی کاغذهای سیمان و ورق سیگار مینوشتم و در عصایم جاسازی میکردم تا به ایران بیاورم. این کتاب، سندی گویا از دوران دفاع مقدس است. فکر میکنم ثبت خاطرات در حال حاضر مجهول مانده است، اما وظیفه حماسهسازان این است که تا زنده اند خاطرات شفاهی خود را ثبت کنند و برای آیندگان به یادگار بگذارند. در حال حاضر شاید بین 5 تا 10 سال بیشتر فرصت نباشد که بتوان خاطرات دفاع مقدس و انقلاب اسلامی را ثبت کرد.
کتاب «یادداشتهای روزانه» ناصر حسینیپور به زودی توسط انتشارات سوره مهر به چاپ خواهد رسید.
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