تقویت زیرساختهای گردشگری باعث تحول در اقتصاد کرمانشاه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کاشفی دراولین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کرمانشاه که با حضور جمعی از مدیران عامل شرکت های خدمات مسافرتی و جهانگردی استان برگزار شد، هدف از برگزاری این نشست را حفظ موقعیت پرواز کرمانشاه - سلیمانیه و حل مسائل و مشکلات مربوط به شرکت های خدمات مسافرتی و جهانگردی در رابطه با جذب توریست بین اتباع دو کشور ایران و عراق عنوان کرد.

وی تصریح کرد: گردشگری و اقتصاد توریسم به یکی از اصلی ترین ارکان اقتصاد تجاری جهان تبدیل شده است به نحویکه بسیاری از اقتصادانان از این صنعت با عنوان توسعه پایدار یاد می کنند.

کاشفی در ادامه با اشاره به قرار گرفتن استان کرمانشاه در موقعیت کم نظیر جغرافیایی گفت: استان با دارا بودن هر چهار فصل در طول سال، پتانسیل جذب این درآمد هنگفت را دارد که با تقویت زیرساخت های مورد نیاز این بخش می توان درآمد کلان را وارد چرخه اقتصادی استان کرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه افزود: در طول دو سال گذشته اقدامات وسیعی در رابطه با رسمی شدن مرز پرویزخان میان استان کرمانشاه و اقلیم کردستان عراق صورت گرفته که در پی آن نیز پرواز کرمانشاه - سلیمانیه برقرار شد.

در ادامه این نشست پس از صحبت ها و سخنان مدیران عامل شرکت های خدمات مسافرتی و جهانگردی، مقرر گردید یک تشکل مقتدر صنفی به عنوان نماینده آنها جهت حل هر چه سریع تر مسائل و مشکلات موجود تشکیل شود.

در این جلسه همچنین درخواست ارائه آمار و ارقام مربوط به تعداد توریست های اعزامی و ورودی از سوی این شرکت ها و ایجاد راه کارهایی جهت تقسیط هزینه های رفت و برگشت به سلیمانیه و کاهش هزینه این پرواز از مسائلی بود که قرار شد در جلسه کار گروه توسعه صادرات مطرح شود.