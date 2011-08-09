لزوم نوآوری در ساخت اصولی واحدهای مسکونی روستایی

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر مسعودی در جلسه مشترک مسئولان این نهاد با مسئولان دفاتر فنی نظام فنی روستایی شهرستان شیراز گفت: مسئولان دفاتر فنی توجه بیشتری در زمینه ساخت و ساز منازل روستایی منطبق با محیط روستاها داشته باشند.

وی نوآوری را گامی در جهت رعایت استانداردها و مقاوم سازی دانست.

در این جلسه جعفری معاون فنی و اجرایی بنیاد مسکن شهرستان شیراز با ارائه گزارشی از روند فعالیتی موجود نیز بیان کرد: ساخت واحدهای مسکونی روستایی باید مطابق اصول و استانداردها انجام و راهنمایی متقاضیان ساخت مسکن از سوی دفاتر فنی با جدیت دنبال شود.