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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۱۲

مسعودی تاکید کرد:

لزوم نوآوری در ساخت اصولی واحدهای مسکونی روستایی

لزوم نوآوری در ساخت اصولی واحدهای مسکونی روستایی

شیراز - خبرگزاری مهر: سرپرست بنیاد مسکن شهرستان شیراز بر لزوم نوآوری در ساخت اصولی و استاندارد واحدهای مسکونی روستایی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر مسعودی در جلسه مشترک مسئولان این نهاد با مسئولان دفاتر فنی نظام فنی روستایی شهرستان شیراز گفت: مسئولان دفاتر فنی توجه بیشتری در زمینه ساخت و ساز منازل روستایی منطبق با محیط روستاها داشته باشند.

وی نوآوری را گامی در جهت رعایت استانداردها و مقاوم سازی دانست.

در این جلسه جعفری معاون فنی و اجرایی بنیاد مسکن شهرستان شیراز با ارائه گزارشی از روند فعالیتی موجود نیز بیان کرد: ساخت واحدهای مسکونی روستایی باید مطابق اصول و استانداردها انجام و راهنمایی متقاضیان ساخت مسکن از سوی دفاتر فنی با جدیت دنبال شود. 

کد مطلب 1379657

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