21 واحد تولیدی مشکل دار مازندران شناسایی شدند

حجه الاسلام اسدالله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمیته حمایت قضایی در سال 90 با توجه نامگذاری امسال به جهاد اقتصادی تصمیم گرفت با هماهنگی استانداری، به بررسی مشکلات واحدهای تولیدی استان مازندران بپردازد.

وی افزود: این موضوع پس از هماهنگی های لازم و بررسی های مقدماتی در دستور کار کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان قرار گرفت.

دبیر کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری مازندران افزود: با حضور اعضا و مسئولان سازمانهای مرتبط و عضو، تاکنون 21 مورد از واحدهای تولیدی استان که دارای مشکلات جدی تری هستند شناسایی و در خصوص بررسی مشکلات آنان اقدامات صورت گرفته است.

جعفری گفت: مهم ترین و عمده ترین مشکلات این واحدها کمبود نقدینگی و از برخی موارد مطالبات معوق وعدم تهیه مواد اولیه و برخی مشکلات دیگر بوده که در دستور کار این کمیته قرار دارد.

